謝盈萱閒聊一半突淚崩！秦漢吃便當傻眼竟默默飄走

劉若英 （左起）、秦漢、謝盈萱。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱在Netflix影集《忘了我記得》中飾演秦漢的女兒，今受訪時，謝盈萱坦言過去看秦漢作品，因他演出的角色充滿正氣，擔憂他本人嚴肅不好親近，沒想到合作後發現他和角色一樣愛開玩笑、相當活潑，還說秦漢有魔力，閒聊時也不自覺讓她淚流滿面，「我偶爾和他吃便當時聊天就哭了，他會用疑惑的臉看我，接著慢慢移動飄走。」讓她自覺很糗。

秦漢在《忘了我記得》角色原本愛騎重機，後來劉若英得知他私下愛騎腳踏車，就改了角色設定。（Netflix提供）

好奇追問她為什麼看到秦漢特別想哭？秦漢聽聞這個問題，也立刻轉頭問謝盈萱：「我也想知道為什麼？」讓謝盈萱害羞到不行，她透露想哭的原因是因為劇中談到的親情議題與父母關係，是每個人都要面對的，「拍這齣戲很棒的事情就是能用角色的視角，跟一位活潑的父親，構建屬於我40幾歲的親情。」

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秦漢、謝盈萱。（記者陳奕全攝）

而謝盈萱也是首度與霍建華合作，她得知戲裡老公是霍建華不自覺問編導劉若英「合理嗎？」，而劉若英今指出謝盈萱是一個比較容易緊張的人，沒辦法第一時間跨出那一步，謝盈萱和霍建華一見面就要拍結婚照，必須馬上進入狀況，「霍建華真的釋出最大的雙臂去擁抱盈萱，拍完以後他傳訊息給我說『很高興來這個組，謝謝盈萱用生命來付出這部戲』。」

第一次知道這封簡訊存在的謝盈萱一聽到這句話，立刻紅了眼，劉若英也是演員出身，她認為一個演員已經離組了，還能看到另一人付出的過程，令她特別動容，也稱讚兩人的搭配「合理的不得了！」

劉若英 （右起）、秦漢、謝盈萱。（記者陳奕全攝）

此外，謝盈萱提到演出這齣戲，完成了她許多重要清單，除了對手演員都是首次合作，還有挑戰脫口秀演員，由於脫口秀的相關戲份要在5天內拍完，她形容這5天就像在重考班一樣，每天都拚了。在確定這個角色後，謝盈萱寫了第一次脫口秀段子，還講了一次，自嘲：「現在看寫的稿子還真爛。」《忘了我記得》5月23日於Netflix上線。

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