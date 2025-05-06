晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生徹底崩潰 「停工3個月零收入」要怪誰？

孫生又發限時動態展現出自己的無助。（翻攝自臉書）孫生又發限時動態展現出自己的無助。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生因捲入性騷擾爭議被「反骨男孩」切割解約，形象重創的他陷入全面停工狀態，也頻頻在網路上發言，抒發自己的低落情緒。今（6）日孫生又發了黑底白字文「我他媽真脆弱god」。

相關新聞：呂秋遠指「受精卵不是孩子」 兩性作家批：不負責任

孫生在限時動態中寫著：「糟糕，我開始迷失自己、懷疑自己了。每晚無限的一直做惡夢一直驚醒」除此之外，孫生也坦言找不回自己，還問「耶穌 到底該怎麼辦…」顯得無助又無援。

孫生至目前為止已經3個月沒收入。（翻攝自臉書）孫生至目前為止已經3個月沒收入。（翻攝自臉書）

已經3個月沒工作、沒收入的孫生說：「抱歉，我也不想發Emo（情緒化）的 但真的很E很E 我無法向內求只能向外求」最後他自怨自艾地說「我一點都不強翰，我他媽真脆弱god」。

相關新聞：孫生停工2個月零收入 酷炫：有引薦AV男優工作

孫生先前曾透露壓力來源在於停工後的焦慮以及無力，生活中最大的恐懼則是「沒收入」。先前與他交好的網紅「酷炫」日前也發文表示自己不想替孫生背鍋，更反問：「請問當初是我叫他去摸別人屁股或拍道歉影片嗎？」還透露自己友邦他引薦ㄧ些AV平台等男優工作。

孫生又發限時動態，表示自己很無助。（翻攝自IG）孫生又發限時動態，表示自己很無助。（翻攝自IG）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中