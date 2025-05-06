孫生徹底崩潰 「停工3個月零收入」要怪誰？
孫生又發限時動態展現出自己的無助。（翻攝自臉書）
〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生因捲入性騷擾爭議被「反骨男孩」切割解約，形象重創的他陷入全面停工狀態，也頻頻在網路上發言，抒發自己的低落情緒。今（6）日孫生又發了黑底白字文「我他媽真脆弱god」。
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孫生在限時動態中寫著：「糟糕，我開始迷失自己、懷疑自己了。每晚無限的一直做惡夢一直驚醒」除此之外，孫生也坦言找不回自己，還問「耶穌 到底該怎麼辦…」顯得無助又無援。
孫生至目前為止已經3個月沒收入。（翻攝自臉書）
已經3個月沒工作、沒收入的孫生說：「抱歉，我也不想發Emo（情緒化）的 但真的很E很E 我無法向內求只能向外求」最後他自怨自艾地說「我一點都不強翰，我他媽真脆弱god」。
孫生先前曾透露壓力來源在於停工後的焦慮以及無力，生活中最大的恐懼則是「沒收入」。先前與他交好的網紅「酷炫」日前也發文表示自己不想替孫生背鍋，更反問：「請問當初是我叫他去摸別人屁股或拍道歉影片嗎？」還透露自己友邦他引薦ㄧ些AV平台等男優工作。
孫生又發限時動態，表示自己很無助。（翻攝自IG）
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