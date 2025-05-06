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朱琦郁笑著說狠話！主播台靠「腹語術」吐真心話

朱琦郁展示笑著說狠話的功夫。（翻攝自IG）朱琦郁展示笑著說狠話的功夫。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕朱琦郁從財經主播轉身投入演藝圈，憑著獨特幽默感與親民形象，深受觀眾喜愛。今（6日）她在社群分享一段影片，大方展現「假面甜心」的反差魅力，自爆曾在主播台上靠著「腹語術」偷吐真心話。

朱琦郁在影片開頭，語出驚人地說：「你看我們主管穿得多醜！Oh my god！」語氣雖毒卻笑意盈盈，讓一旁朋友驚呼連連。她自信笑說，雖然沒正式學過腹語術，但多年來早已習慣在鏡頭前面不動聲色、私下情緒隨時切換，是個「表情管理達人」。

朱琦郁自爆在主播台靠著腹語術吐真心話。（翻攝自IG）朱琦郁自爆在主播台靠著腹語術吐真心話。（翻攝自IG）

朱琦郁也回憶主播日常趣事，笑稱經常被要求用主播口吻介紹食物，「今天的麵包非常可口～」話音剛落，馬上語氣一轉表示：「這麼喜歡聽主播講話，為什麼不開電視？看我講話是要錢的，當我馬戲團啊？真的是很過分！」妙的是，她一邊抱怨，仍保持甜美微笑，讓友人直呼：「天啊！妳的表情還是假面甜心耶，還說著惡毒的話耶！」

當被問到「還有誰是假面甜心？」她則妙答：「關妳屁事！」整段影片笑料十足，網友紛紛留言大讚：「朱琦郁太真實了」、「從《小姐不熙娣》就被圈粉」、「反差感超有魅力」，再度掀起一波好感。

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