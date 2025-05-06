日本天團「嵐」重生即告別 預計明年徹底掰掰

嵐今日在官方社群宣布即將展開巡迴演唱會。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男子團體「嵐」（ARASHI）休團4年半之後，今（6）日宣布將以「5人組」形式重新啟動巡迴演唱會，不過，這也代表嵐解散的日子愈來愈近。巡迴演唱會過後，嵐將徹底與粉絲說再見，預計2026年5月會關閉官方Fan Club。

嵐去年11月才度過出道25週年紀念。（翻攝自X）

由隊長大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤組成，於1999年11月出道，奮鬥近10年，也是繼SMAP後傑尼斯事務所（現名為：星達拓娛樂）最具人氣的天團。後因大野智決定暫時退出演藝圈，從2021年開始休團，櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也皆以個人方式活動。

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嵐終於又要以5人組的形式舉行巡迴演唱會。（翻攝自X）

今（6）嵐在官方網站發文，表示：我們有件事想說，經過大約4年半的休息，經過新冠肺炎疫情影響，我們無法在大家面前表演，也停止了粉絲俱樂部新粉絲的會員申請，便於現有粉絲俱樂部會員能優先得到嵐的消息。接下來我們5人將再次相聚，準備明年春天「嵐」巡迴演唱會。另外，隨著「嵐株式會社」成立且經過20多年以來眾多粉絲的支持，這次巡迴演唱會不但是我們作為「嵐」身分的重生，也是結束的開端。2026年5月底嵐的粉絲俱樂部將停止營運，但在結束之前，我們將盡可能為粉絲俱樂部會員提供更多內容，希望大家會喜歡。新會員很快就可以加入粉絲俱樂部，並共同分享下個月中旬進行的內容發布計畫，透過以「5人組」形式聚在一起，希望能提供大家更滿意的內容。底下署名的是5名成員，讓粉絲感動不已。

去年嵐迎接出道25週年並成立了「嵐株式會社」，今日宣布開唱消息令粉絲興奮，但也象徵著5人離別分開的日子愈來愈近。

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