IU出手了！豪捐1.5億韓元助孩童 3槓龜戲后「她才是贏家」

IU（左）做愛心不落人後，日前為「小愛純」金太延的百想藝術大賞造型出資，並親臨現場陪伴試裝。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕IU今年以《苦盡柑來遇見你》入圍第61屆百想藝術大賞，更是第三度叩關最佳女主角，只可惜最後沒能拿下獎項，不過她仍在典禮當日也是韓國兒童節時，悄悄捐出1.5億韓圓（約台幣350萬元），為即將獨立的青少年與身心障礙兒童送上實質溫暖，展現人美心善的正能量。

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IU所屬經紀公司EDAM娛樂透露，她這次以「아이유애나」（IU+粉絲名UAENA）名義進行捐款，當中6200萬韓圓捐給「Eden Iville」支援準備自立的青少年，並提供兒童節禮物及活動；其餘9000萬韓圓則交由「韓愛村」與「韓愛障礙嬰兒院」使用，改善老舊鍋爐設施、提供醫療與復健資源，協助身心障礙孩童擁有更好的生活品質。

IU自2008年出道以來從未間斷行善，固定於生日、出道紀念日、年末等節日捐款，曾因善行入選《富比士》亞洲慈善英雄。除了慈善形象備受肯定，IU過去也曾以《我的大叔》李至安、《德魯納酒店》張滿月入圍百想藝術大賞最佳女主角，今年憑戲劇《苦盡柑來遇見你》分飾兩角大獲好評，可惜的是最後沒能拿下獎項，不過粉絲則大讚「IU再次用行動證明什麼是真正的偶像」、「IU才是真正的贏家！」

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