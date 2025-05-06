李蒨蓉同框潘妮洛普？ 秀VIP待遇近距離接觸大明星

藝人李蒨蓉（右）在社群秀出自己與好萊塢大明星潘妮洛普克魯茲合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李蒨蓉今（6）日在社群秀出自己與好萊塢大明星潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、威爾法洛（Will Ferrell）同框合照，驚呆眾人，她也興奮地發文表示自己：驚喜尖叫！！原來是她和2個兒子透過朋友獲得在VIP貴賓室觀賞洛杉磯足球俱樂部（LAFC）賽事，才有機會不斷遇見好萊塢巨星。

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李蒨蓉在社群發文表示：「從來沒有想過可以如此近距離接觸好萊塢巨星，甚至合影留念！」她表示自己上完廁所準備回到VIP包廂的時候，一抬頭居然遇上潘妮洛普克魯茲，忍不住尖叫並且大讚：You are so beautiful！（妳真美）潘妮洛普克魯茲親切的回答：No, you are.（妳才是）。李蒨蓉興奮到大呼：「真是讓我見識到大明星的親切風範！她本人真的好美，根本就是素顏，秀氣又精緻，而且好自然～」。

藝人李蒨蓉（左）像個小粉絲鼓起勇氣與威爾法洛攀談並要求合照。（翻攝自臉書）

李蒨蓉說託朋友的福有機會參與洛杉磯足球俱樂部的賽事，球隊老闆包括籃球明星魔術強生、好萊塢巨星威爾法洛，她們進入VIP貴賓室之後，李蒨蓉就認出威爾法洛，還鼓起勇氣上前攀談，表達對威爾法洛近期作品非常感動，整個晚上圍繞在好萊塢巨星之中，讓李蒨蓉超開心說：「眾星雲集一飽眼福，太過癮！」。

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