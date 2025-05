李蒨蓉同框潘妮洛普？ 秀VIP待遇近距離接觸大明星

藝人李蒨蓉(右)在社群秀出自己與好萊塢大明星潘妮洛普克魯茲合照。(翻攝自臉書)

〔記者馮亦寧/台北報導〕藝人李蒨蓉今(6)日在社群秀出自己與好萊塢大明星潘妮洛普克魯茲(Penélope Cruz)、威爾法洛(Will Ferrell)同框合照,驚呆眾人,她也興奮地發文表示自己:驚喜尖叫!!原來是她和2個兒子透過朋友獲得在VIP貴賓室觀賞洛杉磯足球俱樂部(LAFC)賽事,才有機會不斷遇見好萊塢巨星。

相關新聞:公關女王後悔賀呂秋遠「老來得子」 怒批:渣中之渣

請繼續往下閱讀...

李蒨蓉在社群發文表示:「從來沒有想過可以如此近距離接觸好萊塢巨星,甚至合影留念!」她表示自己上完廁所準備回到VIP包廂的時候,一抬頭居然遇上潘妮洛普克魯茲,忍不住尖叫並且大讚:You are so beautiful!(妳真美)潘妮洛普克魯茲親切的回答:No, you are.(妳才是)。李蒨蓉興奮到大呼:「真是讓我見識到大明星的親切風範!她本人真的好美,根本就是素顏,秀氣又精緻,而且好自然~」。

藝人李蒨蓉(左)像個小粉絲鼓起勇氣與威爾法洛攀談並要求合照。(翻攝自臉書)

李蒨蓉說託朋友的福有機會參與洛杉磯足球俱樂部的賽事,球隊老闆包括籃球明星魔術強生、好萊塢巨星威爾法洛,她們進入VIP貴賓室之後,李蒨蓉就認出威爾法洛,還鼓起勇氣上前攀談,表達對威爾法洛近期作品非常感動,整個晚上圍繞在好萊塢巨星之中,讓李蒨蓉超開心說:「眾星雲集一飽眼福,太過癮!」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法