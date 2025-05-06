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1年存6萬 潘慧如獨家「無痛存錢法」曝光

女星潘慧如在網路上分享自己的無痛存錢法。（翻攝自臉書）女星潘慧如在網路上分享自己的無痛存錢法。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星潘慧如今（6）在社群平台曝光自己獨家的「無痛存錢法」，而且只要準備3之豬公，並透過「每天餵豬公」的儀式感，輕輕鬆鬆積攢長途旅行的旅費，意外掀起網友共鳴。

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潘慧如透露自己有個習慣，每天出門花錢回家之後，會將身上剩下的零錢、銅板全都丟進豬公哩，存滿之後就「殺豬公」當作旅遊基金。每次殺豬公的時候，潘慧如都超期待，彷彿打開了一個藏了很久的禮物，感覺自己賺到意外之財，心情也跟著變好。

潘慧如存錢用的三隻豬公。（翻攝自臉書）潘慧如存錢用的三隻豬公。（翻攝自臉書）

潘慧如表示，家裡目前有3隻豬公，還有一顆會長高的「零錢樹」，其中2隻豬公專門用來存10元硬幣，剩下1隻則拿來存放50元硬幣，零錢樹就專門儲存1元和5元，樹只要一滿，就會直接拿去投入捐款箱，當作小小的善意。潘慧如還偷偷告訴大家自己有個怪癖，出門花錢的時候，只要有消費，潘慧如就會把大鈔打散成零鈔，目的就是為了有更多零錢讓豬公們吃飽飽。

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潘慧如每次殺豬公所得約5～6萬元。（翻攝自臉書）潘慧如每次殺豬公所得約5～6萬元。（翻攝自臉書）

存下來的這些錢，潘慧如會拿來當成旅遊基金，目前她的出國旅遊規劃大約1年2～3次，其中1次屬於長程線（例如去歐洲），剩下1～2次則是短途旅行。透過這樣的「無痛存錢法」潘慧如已經進行了4次環島旅行，也準備啟程第5次環島旅行。潘慧如更計算出，如果3隻豬公全部存滿，需要花費9～12個月時間，可收穫5～6萬元

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