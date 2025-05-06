（影）「北一女神」蔡瑞雪首披排灣族服 意外透露思鄉情

蔡瑞雪第一次穿上排灣族服飾，並透露自己有西藏血統。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「北一女神」稱號的蔡瑞雪，經常透過社群記錄生活點滴，今（6）日她在社群分享自己穿著排灣族傳統服飾的照片，雖然是第一次穿上排灣族服飾，不過她心頭卻漾起特殊的感情，原來蔡瑞雪有西藏血統，心中默默升起思念之情。

蔡瑞雪發文：「在屏東的山林裡，我披上排灣族的藍衣與花環 腳下是溫熱的石板路，耳邊飄著族人古老的歌謠 陽光從樹葉縫隙灑下來，暖暖的，像祖靈悄悄落在身上的祝福」。在優美的文字當中，可以看出蔡瑞雪對穿上排灣族服飾升起的獨特情感。

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蔡瑞雪對穿上排灣族服飾升起的獨特情感。（翻攝自IG）

蔡瑞雪學著排灣族人跳舞，也聽她們說祖先的故事，眼睛看到的圖騰、珠飾與繡紋，像一種沉默的語言，在每一道線條裡，藏著一個民族的靈魂，「就在這樣的擁抱哩，我突然想起了從未踏上的地方－－西藏」。原來蔡瑞雪是西藏人，卻未曾真正回到西藏，只能從母親的眼神、長輩的語言當中一點一滴拼湊出高原的模樣，蔡瑞雪也說：「在心裡的某個角落，她一直安靜地存在著」。

蔡瑞雪心裡一直有兩座山：一座是此刻守護我的，一座是我靈魂的起點與歸處。（翻攝自IG）

蔡瑞雪開始想像：「我知道，她在遙遠的雲上，有不滅的酥油燈，有轉經筒的低語與雪山的沉默，還有無數風馬旗在風中飄揚，替我們代筆祈願」她繼續敘述自己腦袋裡景象「我坐在南方的森林裡，思念著北方的雪山，想念那個我從未抵達，卻日日走過心裡一遍的地方。原來，我的心裡一直有兩座山：一座是此刻守護我的，一座是我靈魂的起點與歸處」。

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