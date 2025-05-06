晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「北一女神」蔡瑞雪首披排灣族服 意外透露思鄉情

蔡瑞雪第一次穿上排灣族服飾，並透露自己有西藏血統。（翻攝自IG）蔡瑞雪第一次穿上排灣族服飾，並透露自己有西藏血統。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「北一女神」稱號的蔡瑞雪，經常透過社群記錄生活點滴，今（6）日她在社群分享自己穿著排灣族傳統服飾的照片，雖然是第一次穿上排灣族服飾，不過她心頭卻漾起特殊的感情，原來蔡瑞雪有西藏血統，心中默默升起思念之情。

蔡瑞雪發文：「在屏東的山林裡，我披上排灣族的藍衣與花環 腳下是溫熱的石板路，耳邊飄著族人古老的歌謠 陽光從樹葉縫隙灑下來，暖暖的，像祖靈悄悄落在身上的祝福」。在優美的文字當中，可以看出蔡瑞雪對穿上排灣族服飾升起的獨特情感。

蔡瑞雪對穿上排灣族服飾升起的獨特情感。（翻攝自IG）蔡瑞雪對穿上排灣族服飾升起的獨特情感。（翻攝自IG）

蔡瑞雪學著排灣族人跳舞，也聽她們說祖先的故事，眼睛看到的圖騰、珠飾與繡紋，像一種沉默的語言，在每一道線條裡，藏著一個民族的靈魂，「就在這樣的擁抱哩，我突然想起了從未踏上的地方－－西藏」。原來蔡瑞雪是西藏人，卻未曾真正回到西藏，只能從母親的眼神、長輩的語言當中一點一滴拼湊出高原的模樣，蔡瑞雪也說：「在心裡的某個角落，她一直安靜地存在著」。

蔡瑞雪心裡一直有兩座山：一座是此刻守護我的，一座是我靈魂的起點與歸處。（翻攝自IG）蔡瑞雪心裡一直有兩座山：一座是此刻守護我的，一座是我靈魂的起點與歸處。（翻攝自IG）

蔡瑞雪開始想像：「我知道，她在遙遠的雲上，有不滅的酥油燈，有轉經筒的低語與雪山的沉默，還有無數風馬旗在風中飄揚，替我們代筆祈願」她繼續敘述自己腦袋裡景象「我坐在南方的森林裡，思念著北方的雪山，想念那個我從未抵達，卻日日走過心裡一遍的地方。原來，我的心裡一直有兩座山：一座是此刻守護我的，一座是我靈魂的起點與歸處」。

在 Instagram 查看這則貼文

蔡瑞雪 SNOWBABY（@snowbabyq）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中