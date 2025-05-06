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79歲秦漢認了「玩物喪志」抗失智 曝「1誤會」才接劉若英編導台劇

劉若英 （左起）、秦漢、謝盈萱今宣傳Netflix影集《忘了我記得》。（記者陳奕全攝）劉若英 （左起）、秦漢、謝盈萱今宣傳Netflix影集《忘了我記得》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕79歲的金馬影帝秦漢和謝盈萱、編導劉若英今宣傳Netflix影集《忘了我記得》，相隔24年再接台劇的秦漢談妙語如珠，他說劉若英原本要他演出她的艦長父親，「我想到李察吉爾在《軍官與紳士》穿的白色海軍服，非常開心，後來發現是場誤會，我演的是輪機長。」透露介意制服帥氣度，心中有些虛榮幼稚。

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他演出的爸爸是個活潑、想法天馬行空的老父親，但罹患失智症，他提到自己在生病的部分請教了導演劉若英，「我不太喜歡上醫院，也不喜歡又老又病的角色。」戲外的他自嘲靠「玩物喪志」來預防失智症，指出年輕時奮鬥過，也打了大大小小的仗，「以前都在工作，沒空『玩物』，年輕就愛聽音樂，直到72歲疫情開始，自然停止演戲，就能玩音響、玩機器，算是『誤入歧途』。」

秦漢演出的角色爸爸是個活潑、想法天馬行空的老父親。（記者陳奕全攝）秦漢演出的角色爸爸是個活潑、想法天馬行空的老父親。（記者陳奕全攝）

他指出自己花了許多錢徜徉在浩瀚的音樂之海中，無論古典音樂、爵士音樂都愛，「我花了很多時間和錢從中得到樂趣，也算吃得苦頭。」

而劉若英透露劇本的角色原本愛騎重機，但她和秦漢相處後，發現秦漢私下愛騎腳踏車、愛打籃球，也愛聊外星人，劉若英索性將這些特質加入角色中。

劉若英（右）和秦漢（中）相處後，將他的個人特質加入角色中。（記者陳奕全攝）劉若英（右）和秦漢（中）相處後，將他的個人特質加入角色中。（記者陳奕全攝）

劉若英說秦漢天天都會選正中午騎腳踏車到籃球場打球，因為正中午沒人在球場打擾，打球前還會繞著球場跑9圈，為何是「9圈」這樣精確的數字？主要是因為他認為跑8圈不夠，10圈又太累，這解釋讓人會心一笑。

秦漢一直保持童心，讓生活過得多采多姿，受訪時也留下一句發人省思的金句，他認為人若要變得比較年輕一點，盡量做年輕時愛做的事，他自嘲如今已七老八十，「我做自己18歲愛做的事，只要不要去照鏡子，就會發現一切都沒有改變。」 《忘了我記得》將於5月23日在Netflix上架。

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