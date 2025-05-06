北台灣最大音樂祭將登場 兩日「壓軸樂團揭曉」嗨爆基隆

「2025愛嶼搖滾音樂祭」今舉辦記者會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由三立承辦、基隆市政府主辦的「2025愛嶼搖滾音樂祭」將於5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場盛大登場，今年升級為三舞台、兩天42組樂團馬拉松式演出，現場全程免費，更同步於三立新聞網YouTube頻道直播。

宇宙人將擔任首日壓軸嘉賓。（三立提供）

音樂祭今（6日）舉辦記者會，副市長邱佩琳驚喜揭曉最終卡司，由金曲獎最佳樂團「宇宙人」與話題樂團「怕胖團」分別擔任兩日壓軸。「傻子與白痴」、「甜約翰」、「TRAVELLER旅人」、「固定客」、「靈魂沙發」等知名樂團也將接力登台。另有全國樂團徵選及校際音樂大賽共13組新銳樂團加入，展現豐沛音樂能量。

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傻子與白痴將登場「2025愛嶼搖滾音樂祭」。（三立提供）

為挖掘在地音樂人才，主辦單位特別舉辦「全國樂團徵選大賽」與「校際音樂大賽」，入選團體除可登上主舞台外，決賽將於5月11日在基隆B’IN LIVE SPACE熱血開唱，優勝者更可獲得獎金肯定。

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