晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《聲林》黑馬韋喆超台化 勤學客語要用歌聲征服每雙耳朵

韋喆看向一望無際的大海。（客家電視台提供）韋喆看向一望無際的大海。（客家電視台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕來自中南美洲加勒比海島國聖露西亞的韋喆，過去因歌唱選秀節目《聲林之王》備受注目，他近來上客台《活力新故鄉》分享初來台灣時對皮蛋敬而遠之，如今卻愛上皮蛋豆腐與牛肉麵，完全「口味台化」。

韋喆之所以千里迢迢地來到台灣，是因為獲得獎學金在政治大學經濟系就讀，而後又因歌唱選秀節目《聲林之王》備受注目，於是繼續留在灣發展、追尋夢想。音樂始終是韋喆生命中不可或缺的部分，無論是在聖露西亞或台灣，只要手握麥克風，馬上就可以成為眾人焦點。韋喆受邀表演的場合非常多元，從展售會、尾牙、春酒、婚禮到世界客家博覽會，都聽得到他優美的歌聲，而他也喜歡與觀眾聊天互動，展現非常親切與接地氣的一面。

韋喆在麵店採訪被歌迷無預警認出。（客家電視台提供）韋喆在麵店採訪被歌迷無預警認出。（客家電視台提供）

除了外場表演，韋喆也一手主導自己的專輯製作與發表，有趣的是在工作室發現一包包的綠色「乖乖」正躺在設備上，他強調這樣錄音才會順利，「電腦不會當機喔！」完全入境隨俗。目前他最想挑戰客家歌曲，跟著老師聚精會神的學習客語，練習咬字與發音。他相信音樂能夠跨越國界，而且是最美麗的交流，想透過自己的歌聲感動每一雙耳朵。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中