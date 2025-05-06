《聲林》黑馬韋喆超台化 勤學客語要用歌聲征服每雙耳朵

韋喆看向一望無際的大海。（客家電視台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕來自中南美洲加勒比海島國聖露西亞的韋喆，過去因歌唱選秀節目《聲林之王》備受注目，他近來上客台《活力新故鄉》分享初來台灣時對皮蛋敬而遠之，如今卻愛上皮蛋豆腐與牛肉麵，完全「口味台化」。

韋喆之所以千里迢迢地來到台灣，是因為獲得獎學金在政治大學經濟系就讀，而後又因歌唱選秀節目《聲林之王》備受注目，於是繼續留在台灣發展、追尋夢想。音樂始終是韋喆生命中不可或缺的部分，無論是在聖露西亞或台灣，只要手握麥克風，馬上就可以成為眾人焦點。韋喆受邀表演的場合非常多元，從展售會、尾牙、春酒、婚禮到世界客家博覽會，都聽得到他優美的歌聲，而他也喜歡與觀眾聊天互動，展現非常親切與接地氣的一面。

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韋喆在麵店採訪被歌迷無預警認出。（客家電視台提供）

除了外場表演，韋喆也一手主導自己的專輯製作與發表，有趣的是在工作室發現一包包的綠色「乖乖」正躺在設備上，他強調這樣錄音才會順利，「電腦不會當機喔！」完全入境隨俗。目前他最想挑戰客家歌曲，跟著老師聚精會神的學習客語，練習咬字與發音。他相信音樂能夠跨越國界，而且是最美麗的交流，想透過自己的歌聲感動每一雙耳朵。

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