飄出土味！柏霖挑戰台語歌 一再苦練：我真的很愛

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin為奇幻輕喜劇《成功路上》創作和演唱的同名片頭曲，也特別演唱了台語版，但柏霖原本台語並不「輪轉」，屬於能聽不會講的情況，這次首次挑戰台語，他努力一練再練，在製作人陳建麒的指導下，唱出屬於自己的台語韻味。

柏霖為《成功路上》創作+演唱同名主題曲。（索尼提供）

柏霖PoLin以溫柔中帶點勁的聲線呈現〈成功路上〉這首歌，他說：「成功並不一定要張牙舞爪、撕聲裂肺。」但在錄音時，一句連著三個「倔強」歌詞成為關卡，柏霖笑說：「真的是大挑戰，唱到我懷疑自己是不是在繞口令。」

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過程中，製作人問他：「可以一個倔強就唱成不同三種情緒嗎？」柏霖說：「可以，我人生就有十八種倔強。」果然在錄製過程給出不同的情感詮釋，唱出「即便跌倒，我們依然會站起來；即便受傷，我們依然選擇堅持」的動人歌聲。

柏霖為《成功路上》創作+演唱同名主題曲。（索尼提供）

這次他除了推出正式中文版歌曲，更應劇組邀請，獨家演唱台語版本作為《成功路上》的專屬片頭。在錄音時也透過製作人陳建麒的指導一個字一個字的確認發音，下足苦工。柏霖很開心能用台語演唱這首歌，直說：「台語版我真的很愛，有種台灣特有的力量又親切的感覺。用台語演唱這首歌，彷彿每一句都黏著泥巴、有土味！唱出我們明明想哭還會硬說沒事、明明心碎還要去上班的精神。」

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