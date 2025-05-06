御用男主角談瓊瑤「勇敢又俐落」 79歲秦漢露面罕曝生死觀

秦漢是瓊瑤電影的御用男主角，今出席宣傳Netflix影集《忘了我記得》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦漢是瓊瑤電影的御用男主角，在愛情文藝片中的演技和銀幕上既溫文儒雅又深情形象，大受歡迎，他相隔24年再接台劇，今宣傳Netflix影集《忘了我記得》，被問及瓊瑤去年離世，他心中的瓊瑤是個勇敢又乾脆俐落的人，「她處事方式像駕馭筆墨一樣清楚有條理，主動選結束我覺得可以接受。」

他認為人來到這世上，從出生到長大，面臨到的很多事都是被動的抉擇，「最後這件事可以採取一個主動，滿好的。」79歲的他坦言若自己生了很重的病、很不舒服，也可能採取主動方式離開，後來又幽默加上但書，「現在我講得挺神氣，後來可能會孬就是了。」

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秦漢（右）在戲中曾立「遺囑」，讓女兒謝盈萱相當害怕。（記者陳奕全攝）

戲裡的秦漢曾立「遺囑」，讓女兒謝盈萱相當害怕，戲外秦漢尚未寫遺囑，他說：「應該挑有空的時候寫一寫，這滿不錯的，預先把後面的事交代一下。」他認為人活在這世上，經歷生老病死也是常態，是無可避免的事。

若未來不可避免，也像劇中一樣罹患失智症，謝盈萱早已防範未然，她已買好保險，「不知道這人生會有多長，可能80歲、可能明天（就結束），幫自己想好若無法照顧該怎麼安排，目前規劃還不錯。」秦漢在旁幽默以劇中角色追問「受益人是爸爸嗎」，讓現場哈哈大笑。

劉若英 （右起）、秦漢、謝盈萱。（記者陳奕全攝）

而劉若英今年2月過世的祖母生前曾罹患失智症，她對於失智症心有戚戚焉，自認親眼目睹跟陪伴了長輩失智的過程，因此買好保險、讓自己保持健康，因為她只有1個兒子，「當我照顧老人時，會想像我若生病，兒子沒有人可以商量的狀況，加上他是男生，不像女生一樣貼心。」因此她現階段努力照顧自己，希望別造成兒子的麻煩。《忘了我記得》將於5月23日在Netflix上架。

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