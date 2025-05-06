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娛樂 最新消息

李銘順、李銘忠騎車逆向遇驚魂 爆粗口曝兄弟爭吵內幕

李銘順、李銘忠（左）睽違35年首次一起旅遊。（記者潘少棠攝）李銘順、李銘忠（左）睽違35年首次一起旅遊。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘忠、李銘順睽違35年首次一起旅遊，拍攝公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，兩人對於路況還不太熟悉，直呼拍攝過程都相當忐忑，談及辛苦過程，兩人都說是蓋房子，提到那時候天氣很熱，李銘忠直呼：「老天爺一點都不客氣！每天都好熱。」而兩人有次也在雨天騎山路，轉彎時突然有大卡車駛過，車子有些打滑讓兩人都驚嚇不已。

李銘順、李銘忠睽違35年首次一起旅遊。（記者潘少棠攝）李銘順、李銘忠睽違35年首次一起旅遊。（記者潘少棠攝）

而他們在馬來西亞都習慣右駕，剛在台灣騎車時一不小心就變成逆向，李銘順連連喊對不起，「那時候剛開始拍第二天，我們是右駕還不習慣，我們那時候在轉車，但那時候路況安全，有跟其他用路者說對不起。」

至於兩兄弟有沒有過爭執？兩人則說是意見不合有小爭論而已，李銘忠則爆料工作結束後接到哥哥電話問要不要去吃飯，「我想說房間裡有便當了，不想浪費就跟他說不用，結果他以為我還在生氣。」

李銘順、李銘忠睽違35年首次一起旅遊。（記者潘少棠攝）李銘順、李銘忠睽違35年首次一起旅遊。（記者潘少棠攝）

李銘順也笑著模仿當時對話：「我問他說：『哦你還在生氣哦，媽的咧，印象中你沒這麼小氣阿』。」李銘忠提到13歲時哥哥就到外地發展，18歲看到哥哥都會躲遠遠的，因為對方一回到家就會對他訓話，李銘順則說：「現在不一樣啊，他都會纏著我、來新加坡找我。」李銘忠則笑回：「你家舒服嘛！」

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