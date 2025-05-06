李銘順曝中年危機 李銘忠怕死「體力斷崖式下滑」拍戲跑去廁所吐

李銘順、李銘忠（右）兄弟首次合作。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順和李銘忠兄弟首次合作，拍攝公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》將在5月8日首播，兩人化身在地騎士，耗時30天行遍全台，分別53歲、48歲的兄弟檔有感於「中年危機」，李銘順感嘆身體狀況有些下滑，李銘忠則直呼，現在會很怕死、怕受傷，還提到某次跟楊祐寧拍戲排練一個小時就跑去廁所吐。

李銘順、李銘忠（右）兄弟首次合作。（記者潘少棠攝）

李銘忠直呼自己現在很怕死，看到受傷影片也很容易有共鳴，「我看到他（影片）膝蓋受傷，我自己也會覺得膝蓋很痛。」也提到自己體力「斷崖式下滑」，之前跟楊祐寧拍《複身犯》排練一個小時就跑去廁所吐，覺得體力追不上自己想做的事，「我是很好動的人，現在碰到動作戲，發現腳抬不高了。」

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李銘順、李銘忠（右）兄弟首次合作。（記者潘少棠攝）

李銘順則說，自己以前不會在意脂肪燃燒，現在會去查什麼時候燃燒得最快，「以前我常工作完回去運動，半夜一、二點一樣運動，現在會想起床可能會那邊痛這邊痛，就不會這麼做了。」坦言如今會覺得有些忐忑，體力不再像以前這麼好，但他也樂觀表示：「跟它（中年危機）一起共存就不會害怕。」

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