呂秋遠指「受精卵不是孩子」 兩性作家批：不負責任

網紅律師呂秋遠被爆料有非婚生子女，還流出一段疑似呂秋遠與孩子母親的對話音檔。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅律師呂秋遠被爆料有非婚生子女，昨（5）一段疑似呂秋遠與孩子母親的對話音檔流出。音檔中男方說：「這個受精卵，對不起，它不是小孩…我對它完全沒有感情」，並要求女方墮胎，引發網友怒火。兩性作家欣西亞今（6）在社群平台發長文，痛斥：透過音檔都能感受到他抖抖屁股不擔負任何責任的無情。

兩性作家欣西亞指出「網紅律師事件演變到現在，只能說一路峰迴路轉」。（翻攝自臉書）

欣西亞指出「網紅律師事件演變到現在，只能說一路峰迴路轉」，現在錄音檔流出來，內容是律師得知生母懷孕的對話，卻讓人隔著螢幕都不寒而慄。欣西亞說即使隔著螢幕，她都能感受到音檔中的男性傳達出一種「揮揮衣袖不帶走一片雲彩－抖抖屁股不擔負任何責任的無情」。

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欣西亞更點出「老闆跟員工上床本來就有錯」。（翻攝自臉書）

「說是『受精卵』，我覺得還算語帶保留了」欣西亞認為受精卵對有感情的父母來說，它可以是愛的結晶，可以是共同製造出生命的期待，但是從流出的音檔聽起來「以他的冷血程度跟陳述自己是被害人來說，翻成大白話搞不好是『著床失誤體』、『子宮誤收件』、『精卵的錯誤結合』！！」欣西亞更直戳重點認為男方或許認為「既然是失誤體、誤收件跟錯誤結合、所以才希望生母趕快處理掉…真、夠、狠…」。

欣西亞發文毫不留情的點名「呂秋遠」，批判意味濃厚。（翻攝自臉書）





欣西亞更點出「老闆跟員工上床本來就有錯」！因為這層關係，整件事不能以女生心甘情願的方向解讀，因為職權、上下權力不對等，牽涉到她的工作與升遷，女方面對著夢想、現實、權力上的拉扯，選擇受限，還有很多身不由己。

欣西亞在文章最後狠批：「起秋男人都會 各有巧妙不同」，相異之處在於「有人願意選擇以不鬧出人命為原則，所以他們會戴套、抽出來、射在牆壁上、包在衛生裡或乾脆直接結紮，將書景館牢牢綁起來才是正道」，最後更毫不留情的點名「呂秋遠」，批判意味濃厚。

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