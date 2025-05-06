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娛樂 音樂

周華健分飾《神鵰俠侶》楊過與小龍女 「被問鵰呢」機智回應

周華健澳門開唱，台上談話幽默逗趣。（擺渡人/寬魚國際提供）周華健澳門開唱，台上談話幽默逗趣。（擺渡人/寬魚國際提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周華健日前在澳門舉辦「少年俠客世界巡迴演唱會」，一連兩天都讓歌迷聽得過癮，幽默本性笑說：「演唱會名稱叫『少年俠客』，但他自嘲年紀大了不適合再寫情歌。

唱過許多經典情歌，像是《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《孤枕難眠》，但周華健說：「演唱會名稱叫『少年俠客』，是希望不要唱太多情歌，年紀大了不適合寫情歌，什麼想你想到睡不著，想到翻來覆去，我現在閉眼睛就睡著了！」

周華健澳門開唱，呈現許多歌迷喜愛歌曲。（擺渡人/寬魚國際提供）周華健澳門開唱，呈現許多歌迷喜愛歌曲。（擺渡人/寬魚國際提供）

周華健演唱會是由「寬魚國際」主辦，並選在澳門「銀河綜藝館」舉行，雙主題呈現「雙面周華健」，2天共吸引近2萬名觀眾到場欣賞。

周華健澳門開唱，帶來許多經典歌曲。（擺渡人/寬魚國際提供）周華健澳門開唱，帶來許多經典歌曲。（擺渡人/寬魚國際提供）

周華健創作的《天下有情人》是30年前古天樂與李若彤主演經典港劇《神鵰俠侶》的主題曲，由他和齊豫合唱，周華健搞笑說：「這次演唱會失策，我們女主角沒有空，一會兒小龍女是我，楊過也是我，有人說『那鵰呢』?我當然就讓問問題的那位朋友幫我忙啦。」幽默笑話讓全場粉絲笑翻。

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