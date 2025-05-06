晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳美鳳洩「許瑋甯懷孕未滿三個月」 曝邱澤1封口原因

陳美鳳今出席活動。（記者蕭方綺攝）陳美鳳今出席活動。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯昨傳已懷孕，和老公邱澤即將迎來第一個寶寶，不過雙方都未發聲，陳美鳳今出席「2025雙北世界壯年運動會」活動，她笑說：「台灣人是這樣，三個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他，邱仔（台語）一定超開心的。」間接證實他倆低調的原因。

陳美鳳跟邱澤、許瑋甯都有私交，今聊到許瑋甯喜訊充滿喜悅，「替她高興啊，期待他們的顏值，兩位的媽媽一定都應該很開心，很多人期待他們第一個小朋友。」她表示前陣子聚餐看到許瑋甯，「她一直維持很好，蓋肚（台語）看不出來，可能4、5個月會比較明顯，我們替她開心。希望多生一點。」

許瑋甯、邱澤結婚三年多，外界一直期待喜訊，懷孕傳聞不斷，過去她總大方回應，這次雙方倒是都靜悄悄，陳美鳳的說法，倒是說明了兩人低調帶過的原因，是礙於未滿三個月，基於習俗要低調。被問是如何得知喜訊，陳美鳳表示自己也是看新聞知道，不過有傳訊息恭喜邱澤媽媽，至於對方回什麼？陳美鳳四兩撥千金：「我也沒有常看LINE啦。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中