陳美鳳洩「許瑋甯懷孕未滿三個月」 曝邱澤1封口原因

陳美鳳今出席活動。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯昨傳已懷孕，和老公邱澤即將迎來第一個寶寶，不過雙方都未發聲，陳美鳳今出席「2025雙北世界壯年運動會」活動，她笑說：「台灣人是這樣，三個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他，邱仔（台語）一定超開心的。」間接證實他倆低調的原因。

陳美鳳跟邱澤、許瑋甯都有私交，今聊到許瑋甯喜訊充滿喜悅，「替她高興啊，期待他們的顏值，兩位的媽媽一定都應該很開心，很多人期待他們第一個小朋友。」她表示前陣子聚餐看到許瑋甯，「她一直維持很好，蓋肚（台語）看不出來，可能4、5個月會比較明顯，我們替她開心。希望多生一點。」

請繼續往下閱讀...

許瑋甯、邱澤結婚三年多，外界一直期待喜訊，懷孕傳聞不斷，過去她總大方回應，這次雙方倒是都靜悄悄，陳美鳳的說法，倒是說明了兩人低調帶過的原因，是礙於未滿三個月，基於習俗要低調。被問是如何得知喜訊，陳美鳳表示自己也是看新聞知道，不過有傳訊息恭喜邱澤媽媽，至於對方回什麼？陳美鳳四兩撥千金：「我也沒有常看LINE啦。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法