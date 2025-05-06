陳乃榮、賴琳恩減少放閃被疑婚姻生變？現身驚爆多了一歲半「女兒」

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳乃榮、賴琳恩多年，過去不時會在社群放閃，但近期兩人鮮少分享甜蜜互動，引起網友好奇，紛紛討論兩人婚姻還好嗎？對此，陳乃榮今（6日）現身新專輯記者會也全說了。

陳乃榮推出新專輯，也將舉辦演唱會。（Heartbeats Production提供）

已超過10年以上沒出完整全新專輯，陳乃榮終於要推出創作專輯《Whisper》，自己包辦詞曲、編曲、演唱及製作，今現身就說最近太累了。

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對於網友好奇他和賴琳恩婚姻出狀況，陳乃榮驚訝說：「請回顧我們的社群，我們過年有發，只是比較常發限動，時間過了就沒了，我們是滿久沒發文了，有點懶得發。」但強調婚姻沒有問題，而且還自爆兩人已有個一歲半的「女兒」。

原來陳乃榮說的「女兒」是他老婆領養的狗狗，白色米克斯，就像他們的女兒一樣，他說：「對很多人來說，狗狗就像自己小孩，我們沒有打算生小孩，兩人世界加上狗很幸福。」並說夫妻有共識不生小孩，家中長輩也很開明，尊重他們的想法。

陳乃榮說婚姻幸福，也分享愛妻之道。（Heartbeats Production提供）

雖然賴琳恩沒有現身幫老公站台，但她託人送上性感睡衣和鱉鞭酒當禮物送給老公，陳乃榮笑說，就算沒有鱉鞭酒，他的體力還是很好，充滿自信說：「從老婆眼神就知道自己表現好不好。」在新專輯裡他也幫老婆寫首歌《如果沒有你我想我已經陣亡了》，他說老婆最喜歡這首歌。

賴琳恩與陳乃榮感情甜蜜。（翻攝自臉書）

陳乃榮也分享愛妻之道，他說：「路邊經過花店就想買回家給她，或是買她喜歡吃的東西，我終於知道為何《苦盡柑來遇見你》裡的老公（梁寬植）要一直買髮夾給老婆。」被問到他也是「梁寬植」類型老公？陳乃榮說：「大家說我和朴海俊（劇中中年版梁寬植）長得很像。」

6月22日陳乃榮將在NUZONE舉辦《Whisper》專輯演唱會，現場還會推出限量版實體專輯，他說屆時一定會邀請老婆去看。

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