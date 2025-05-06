晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

陳乃榮、賴琳恩減少放閃被疑婚姻生變？現身驚爆多了一歲半「女兒」

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳乃榮、賴琳恩多年，過去不時會在社群放閃，但近期兩人鮮少分享甜蜜互動，引起網友好奇，紛紛討論兩人婚姻還好嗎？對此，陳乃榮今（6日）現身新專輯記者會也全說了。

陳乃榮推出新專輯，也將舉辦演唱會。（Heartbeats Production提供）陳乃榮推出新專輯，也將舉辦演唱會。（Heartbeats Production提供）

已超過10年以上沒出完整全新專輯，陳乃榮終於要推出創作專輯《Whisper》，自己包辦詞曲、編曲、演唱及製作，今現身就說最近太累了。

對於網友好奇他和賴琳恩婚姻出狀況，陳乃榮驚訝說：「請回顧我們的社群，我們過年有發，只是比較常發限動，時間過了就沒了，我們是滿久沒發文了，有點懶得發。」但強調婚姻沒有問題，而且還自爆兩人已有個一歲半的「女兒」。

原來陳乃榮說的「女兒」是他老婆領養的狗狗，白色米克斯，就像他們的女兒一樣，他說：「對很多人來說，狗狗就像自己小孩，我們沒有打算生小孩，兩人世界加上狗很幸福。」並說夫妻有共識不生小孩，家中長輩也很開明，尊重他們的想法。

陳乃榮說婚姻幸福，也分享愛妻之道。（Heartbeats Production提供）陳乃榮說婚姻幸福，也分享愛妻之道。（Heartbeats Production提供）

雖然賴琳恩沒有現身幫老公站台，但她託人送上性感睡衣和鱉鞭酒當禮物送給老公，陳乃榮笑說，就算沒有鱉鞭酒，他的體力還是很好，充滿自信說：「從老婆眼神就知道自己表現好不好。」在新專輯裡他也幫老婆寫首歌《如果沒有你我想我已經陣亡了》，他說老婆最喜歡這首歌。

賴琳恩與陳乃榮感情甜蜜。（翻攝自臉書）賴琳恩與陳乃榮感情甜蜜。（翻攝自臉書）

陳乃榮也分享愛妻之道，他說：「路邊經過花店就想買回家給她，或是買她喜歡吃的東西，我終於知道為何《苦盡柑來遇見你》裡的老公（梁寬植）要一直買髮夾給老婆。」被問到他也是「梁寬植」類型老公？陳乃榮說：「大家說我和朴海俊（劇中中年版梁寬植）長得很像。」

6月22日陳乃榮將在NUZONE舉辦《Whisper》專輯演唱會，現場還會推出限量版實體專輯，他說屆時一定會邀請老婆去看。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中