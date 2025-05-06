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娛樂 音樂

金八點、丁八點同台了！阿信神預言 丁噹向「一代女皇」請安

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹11月15日將舉辦「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，日前門票已全數完售，讓她吃了定心丸。最近在演出時，開心與前輩金佩姍同台，兩人還喝唱經典歌曲《神鵰俠侶》。

丁噹（右）和金佩姍都唱過許多戲劇歌曲，兩人希望有機會再合作。（相信音樂提供）丁噹（右）和金佩姍都唱過許多戲劇歌曲，兩人希望有機會再合作。（相信音樂提供）

從出道至今，丁噹的歌曲累積了107次搭劇歌曲的紀錄，師兄五月天阿信曾說：「以前我們小時候有一位大家叫八點檔女王金佩姍，丁噹就是這時代的金佩姍。」

丁噹（右）和「一代女皇」金佩姍同台合唱，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）丁噹（右）和「一代女皇」金佩姍同台合唱，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）

沒想到「金八點」和「丁八點」真的碰面了，日前在中興大學「興傳傳愛」的活動上，金佩姍和丁噹同台了，還一起合唱《神鵰俠侶》，當天丁噹先在後台向換上「一代女皇」裝的金佩姍「請安」，開玩笑變身小宮女在旁邊幫忙整理衣服，一來一往互動有趣。

丁噹希望以後還有機會和金佩姍合作，另外小巨蛋門票完售，許多粉絲敲碗再加場，對此，唱片公司也正在研議中。

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