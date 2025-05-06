晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

才幫五月天開唱！ALL IN 5解散1年 隊長近況曝：心痛痛的

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團ALL IN 5曾在五月天的演唱會擔任開場嘉賓，團體解散後成員各奔東西，隊長「CN」吳承恩加盟新東家，以單飛之姿展開個人發展。

吳承恩將迎來29歲生日，自掏腰包花了台幣6位數，推出全新單曲《1天1%》，過去團體發片有公司相助，現在重新歸零什麼都自己來，他說：「人生中還沒有花那麼多錢過，老實說還是會心痛痛的，但心境上又覺得很有成就感，自己辛苦賺的錢投資在自己身上，多了份責任的感覺。」

吳承推出全新單曲《1天1%》。（重星音樂提供）吳承推出全新單曲《1天1%》。（重星音樂提供）

過去一直都是以團體發展，今年吳承恩開始以個人身份在演藝圈奮鬥，為此心境上也做了許多調整，他表示：「以前在團隊裡面，都是隊長的身分，當時的我為了團隊，會以團體跟團員為主，但現在從男團畢業，我想為自己好好努力一次！」

吳承恩坦承，過程中碰到不少挫折，一個人的時候，發現自己有很多不足，過去身邊有團員們互相幫忙，但現在，他才徹底意識到必須讓自己變得更好、更強大。

「CN」吳承恩加盟新東家，單飛個人發展。（重星音樂提供）「CN」吳承恩加盟新東家，單飛個人發展。（重星音樂提供）

吳承恩表示，新歌想帶給大家更深刻的意涵是「陪伴」與「成長」，每天花15分鐘的時間留給重要的人事物，用心去感受微妙的變化。

藉著這首歌，吳承恩也想要鼓勵自己，「勇敢去追尋想要的東西，珍惜每一天的時間，不要留下遺憾。」

他也希望這首歌能傳達給需要力量的每個人，或許他們正在經歷低潮，也不要放棄，花點時間去感受，創造屬於自己的價值。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中