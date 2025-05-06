才幫五月天開唱！ALL IN 5解散1年 隊長近況曝：心痛痛的

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團ALL IN 5曾在五月天的演唱會擔任開場嘉賓，團體解散後成員各奔東西，隊長「CN」吳承恩加盟新東家，以單飛之姿展開個人發展。

吳承恩將迎來29歲生日，自掏腰包花了台幣6位數，推出全新單曲《1天1%》，過去團體發片有公司相助，現在重新歸零什麼都自己來，他說：「人生中還沒有花那麼多錢過，老實說還是會心痛痛的，但心境上又覺得很有成就感，自己辛苦賺的錢投資在自己身上，多了份責任的感覺。」

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吳承推出全新單曲《1天1%》。（重星音樂提供）

過去一直都是以團體發展，今年吳承恩開始以個人身份在演藝圈奮鬥，為此心境上也做了許多調整，他表示：「以前在團隊裡面，都是隊長的身分，當時的我為了團隊，會以團體跟團員為主，但現在從男團畢業，我想為自己好好努力一次！」

吳承恩坦承，過程中碰到不少挫折，一個人的時候，發現自己有很多不足，過去身邊有團員們互相幫忙，但現在，他才徹底意識到必須讓自己變得更好、更強大。

「CN」吳承恩加盟新東家，單飛個人發展。（重星音樂提供）

吳承恩表示，新歌想帶給大家更深刻的意涵是「陪伴」與「成長」，每天花15分鐘的時間留給重要的人事物，用心去感受微妙的變化。

藉著這首歌，吳承恩也想要鼓勵自己，「勇敢去追尋想要的東西，珍惜每一天的時間，不要留下遺憾。」

他也希望這首歌能傳達給需要力量的每個人，或許他們正在經歷低潮，也不要放棄，花點時間去感受，創造屬於自己的價值。

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