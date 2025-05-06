孫德榮健康再亮紅燈！腰椎惡化「走5分鐘都撐不住」

孫德榮身體亮紅燈。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾捧紅多位偶像團體的「偶像教父」孫德榮，今（6日）在社群坦露健康危機，表示過去一年多來身體狀況每況愈下，如今腰椎已嚴重退化，導致身體歪斜、雙腳無力，連步行超過五分鐘都成了煎熬，他坦言：「我沒有你們想像的勇敢。」

孫德榮透露腰椎退化導致無法久站。（翻攝自臉書）

孫德榮透露，雖然身體已出現明顯警訊，但因為長期抱持鴕鳥心態，不願面對可能動刀的命運，遲遲未就醫。直到日前回到台北榮總與泌尿科黃主任見面，對方察覺他的行動異常，當場安排神經外科醫師會診，並火速安排X光及MRI等檢查，他表示照X光的過程「非常痛苦」，甚至是人生中第一次以如此扭曲的姿勢拍攝。

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孫德榮預計5月10日下午4點半接受MRI檢查，並於5月16日與醫療團隊分析結果，訂定後續治療計劃。雖然病況不容樂觀，孫德榮仍希望能先完成「身傳書」出版，預計7月後才住院接受治療。他強調會全力配合醫療團隊，也懇請外界給他幾天寧靜的空間，暫時不回應各界關心，盼粉絲理解與體諒。

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