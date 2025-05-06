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娛樂 電視

曾雅蘭為一雙鞋情緒崩潰 侯昌明曝老婆更年期：沒顧慮到家人

〔記者林欣穎／台北報導〕侯昌明主持Yahoo《節氣保健室》，母親節即將到來，不少家庭正經歷或曾陪伴身邊女性度過更年期階段，最新一集中，主持人分享太太曾雅蘭曾因一雙雪靴情緒激動，婦產科醫師黃元熙解釋，這是更年期女性荷爾蒙波動導致的情緒失控，有時候是無法控制的。

侯昌明回憶之前去日本旅遊時，曾雅蘭看中一雙雪靴，當時因為不實用被勸阻，到回台灣的前一天曾雅蘭說「真的很想買」，因此全家到處找鞋，不過依舊沒買到。侯昌明說：「旅程最後一天全花在找鞋子，我們提出要不要放棄，雅蘭就情緒很激動，一直說真的很想要那雙鞋，我們只好陪她一直找，沒有顧慮到我們全家其他人。」

侯昌明分享自己懷疑太太曾雅蘭正在更年期階段。（Yahoo《節氣保健室》提供）侯昌明分享自己懷疑太太曾雅蘭正在更年期階段。（Yahoo《節氣保健室》提供）

醫師指出這與更年期女性荷爾蒙波動有關，更年期通常以停經一年以上為判斷標準，黃元熙醫師表示前期徵兆包括月經週期紊亂、經量減少，最長可能到十年；而所謂的更年期就是雌激素下降，最常見的症狀是失眠、熱潮紅與骨質疏鬆。

失眠是因腦部調節紊亂，熱潮紅則來自血管擴張功能異常，而骨質疏鬆則因蝕骨作用加劇，導致鈣質快速流失。黃元熙醫師提醒，35歲之後雌激素就會逐年下滑，60歲後趨於穩定，此外60歲以上女性應定期檢查骨密度，並多運動，黃元熙醫師說：「很多年紀大的人都覺得，我都骨頭不夠堅固了，無法去運動重訓，這個想法是錯的，適度運動反而能強化肌肉與骨骼，降低肌少症與跌倒風險。」

為幫助女性在家輕鬆保養，運動營養師方慈聲則推薦三招居家運動，利用瑜伽中的眼鏡蛇式、橋式與深蹲跳，每天10分鐘有助改善更年期症狀，黃元熙醫生補充建議每週最好運動三到五次，並在運動後搭配緩和動作促進血液循環，避免頭暈或腳痠，確保運動效果的維持。

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