IU拼戲后卻3度滑鐵盧...網一看入圍陣容嘆「競爭真的太激烈」

IU今年以韓劇《苦盡柑來遇見你》入圍百想大賞最佳女主角，但最終沒獲獎。（翻攝自IG、Netflix提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員兼歌手「IU」李知恩今年以韓劇《苦盡柑來遇見你》入圍百想大賞最佳女主角獎，沒想到已經眾望所歸的她最終竟敗給《正年》金泰梨，這也是她第3度入圍卻沒獲獎，有網友翻出該3屆的入圍陣容，直呼「本來還在奇怪IU為何沒得獎，這競爭真的太激烈了」。

2019年百想大賞與IU競爭最佳女主角的演員金瑞亨（左起）、廉晶雅、金泰梨、金惠子。（翻攝自IG、資料照）

2020年百想大賞與IU競爭最佳女主角的演員孔曉振（左起）、金憓秀、金喜愛、孫藝真。（翻攝自IG）

IU在2019年憑《我的大叔》入圍百想大賞最佳女主角，當時與她競爭的還有《SKY Castle 天空之城》金瑞亨和廉晶雅、《陽光先生》金泰梨、《耀眼》金惠子；2020年IU又以《德魯納酒店》入圍同座獎，當時與她競爭的演員則有《山茶花開時》孔曉振、《Hyena：富豪辯護人》金憓秀、《夫婦的世界》金喜愛、《愛的迫降》孫藝真。

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今（2025）年百想大賞與IU競爭最佳女主角的演員高旻示（左起）、金泰梨、金惠奫、張娜拉。（翻攝自IG）

而到了今年，IU憑藉《苦盡柑來遇見你》和《無聲蛙鳴》高旻示、《正年》金泰梨、《背著善宰跑》金惠奫、《好搭檔》張娜拉競爭。

看了3屆的入圍陣容，網友紛紛表示，「真的競爭好激烈」、「相比之下IU算是挺穩定地被提名的」、「確實是值得提名的作品，但稱不上是有望得獎的程度」。

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