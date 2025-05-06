王鈞6聲明反擊詹姆士！控他私接業配、涉嫌違法 怒嗆：說謊的廚師

詹姆士與前經紀人爆出合夥糾紛。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕型男主廚詹姆士今年3月宣布退出旗下食品品牌經營，與前經紀人丘秀珠爆出合夥糾紛，對方指控詹姆士借錢未還、背信忘義，遭求償約2584萬元，丘秀珠老公、資深製作人王鈞更直批詹姆士是「空手套白狼」，詹姆士日前才發文反擊，逐一說明合資關係、400萬薪資、個人YT頻道、利用詹醬員工拍片、無預警拆夥等5大爭議點，強調自己沒有佔過對方便宜，而今（6）日王鈞則發出長文列出6點聲明回擊。

王鈞重批詹姆士的發文與事實不符、是在說謊，王鈞針對合資成立公司與借款、蘇丹紅廠商、開除員工、詹姆士商品下架要求以及詹姆士於經紀合約期間私接業配等做出說明，提到詹姆士稱自己出資200萬研發，但實際上該資本金在公司設立「隔天」就全數轉出，形同空殼公司，「這不僅僅是欺騙，更是違反公司法的犯罪行為吧！」且丘秀珠當時與詹姆士簽約時有明確記載「借款300萬元」，反駁詹姆士當時強調自己有出資、並非空手套白狼。

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知名製作人王鈞（右）與妻子資深經紀人丘秀珠反擊詹姆士。（翻攝自臉書）

至於當時詹姆士所稱自己在今年3月發出退出經營聲明是配合對方律師提議提供過渡期下架商品，但律師函實際內容為「詹姆士所述內容並非事實」，以及其催告內容在法律上並非適法有效的法律意見，並無所謂「希望提供公司過渡時期來下架商品」之要求，「然而詹姆士卻可如此曲解，其亂帶風向的功力亦可謂一絕。」

王鈞也指控詹姆士於經紀合約期間私接業配案件，他提到詹姆士未在臉書上有任何說明，「不知是忘了說？還是不敢說？就只能留待各界公評了。」、「我要再說一句，像你這樣說謊的廚師，怎麼能誠實的在頻道上教人做菜。」

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