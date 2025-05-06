王鴻薇稱「35藍委都那麼差嗎」 苦苓：還有17個也很爛

王鴻薇3日在說明會質疑「我們國民黨35席立委都那麼差嗎？」引發議論。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇3日在台北市一場活動中心舉辦說明會表示：「我們國民黨35席立委都那麼差嗎？」引起網友討論。

作家苦苓隨即在臉書發文電爆王鴻薇：「難道國民黨35個立委全部都那麼爛嗎？」答：「不是35個，還有17個貴黨立委也很爛，只是不分區沒辦法罷免。」這樣懂了嗎？

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政治評論員吳靜怡在也發文指出：「整個衙門都是『藍色大門』，你們沒有那麼差，而是整個黨都超級差。」

王鴻薇是在說明會中質疑：「我是有貪污嗎？我是有霸凌人家嗎？我是有性騷別人嗎？我是有在作威作福嗎？」隨後更問：「我們35位立委，大家都這麼差嗎？大家都這麼爛嗎？」

針對王鴻薇發言，吳靜怡回酸：「國民黨不是35席立委都那麼差，而是52席加上小藍8！」強調國民黨不只立法委員像是「投票部隊」一樣，無腦舉手的隨意違法亂憲、亂刪減預算，說要「以罷制罷」，罷免綠營15位民意代表，結果從北到南、從中央到地方黨部，國民黨涉入幽靈連署造假案的人員不斷擴大。

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