街頭藝人睡背包客棧 驚傳深夜被陌生人闖入

街頭藝人睡背包客棧，驚傳深夜被陌生人掀起床簾。（翻攝自水管阿民臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕街頭藝人「水管阿民Amin」4日透過臉書發文，驚曝在宜蘭礁溪某背包客棧，半夜睡到一半被同房房客掀開床簾並試圖爬到床邊，因對方上半身都進到布簾裡面，他驚醒後大聲喝斥並報警。

水管阿民在發文表示，對方當下除了極力否認還裝瘋賣傻，他立刻問：「上半身都進到布簾裡面，如果這不是蓄意那怎樣是蓄意？」事發過後在凌晨零時10分，水管阿民認為不能姑息，同房室友也覺得不適，因而選擇報警並提出性騷擾告訴。

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水管阿民說，他有睡眠障礙，只要有壓迫感就馬上驚醒，但沒讓對方實際碰到他，也因為夜深關燈了所以沒有證人，「刑事條件不符，警察也無奈的表示，沒有理由可以驅離他離開民宿。」

透過臉書發文，水管阿民試問：「難道就要等到有實質傷害嗎？那請問？傷害後的心理創傷誰負責？我真的非常無奈…也幾乎整晚沒睡。」

水管阿民堅信，無論男女「性騷擾、侵害」皆有可能是受害者，他能做的就是以己身經驗提醒大家注意安全，希望大家都能平平安安。

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