名廚形象大崩壞 白種元拍片道歉：中斷演藝活動

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》昨在百想藝術大賞勇奪放送（電視）部門「大賞」，主持人白種元近來卻深陷各種負面新聞，稍早，他透過YouTube約5分多鐘的影片正式道歉，並宣布中斷演藝活動，回歸企業本位。

白種元認了「所有問題都在我身上」。（翻攝自YouTube）

白種元先前爆出旗下集團產品標示不實，還有大頭症上身，強迫節目製作單位更換合作團隊、濫用權力、過度干預節目製作，種種事蹟重挫名廚形象，最終不得不向大眾低頭。

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對於產品品質、食品安全、內部管理等爭議，白種元表示公司正全面追查原因，並逐步改善，坦言稍早已透過書面形式在股東大會上致歉，但今天想透過影片，誠心向大家致歉。

白種元認了都是自己的問題，並將2025年訂為企業「第二創業元年」，展現改革決心。

對於既是藝人，又是企業代表的身分，他說，「若我的言行在演藝活動中傷害到任何人，這是我的過失，也是疏忽。」承諾會放下演藝活動，全心投入在企業上，力求打造良性循環的營運體系。」

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