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娛樂 日韓

IU「3度陪跑」百想戲后網不捨！失望表情掛臉上

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「國民妹妹」IU今年以《苦盡柑來遇見你》3度角逐「百想戲后」，最終敗給《正年》金泰梨，典禮畫面出現她有些失望的表情，支持她的粉絲更相繼發文表達不捨，甚至有人質疑評審對「偶像轉型演員」似乎存在偏見。

IU獲讚「天使降臨」百想，無奈未能順利拿獎。（翻攝自Naver、YouTube）IU獲讚「天使降臨」百想，無奈未能順利拿獎。（翻攝自Naver、YouTube）

IU過去以《我的大叔》、《德魯納酒店》兩度入圍百想電視最佳女主角獎，可惜均未獲獎，這次《苦盡柑來遇見你》同樣是年度熱門作品，IU一人分飾母女兩角，橫跨50年的時空，卻依舊未能打動評審給予獎項。

網友誇IU這次演出堪稱「教科書級水平」，無論是面臨難產，血管破裂等表情細節，或是在法庭上的獨白等真實表演，早已說服戲迷，還有人引用劇名安慰：「雖然遺憾，但未來會『苦盡甘來』拿獎的。」

IU在《苦盡柑來遇見你》分飾兩角，角色難度高。（Netflix提供）IU在《苦盡柑來遇見你》分飾兩角，角色難度高。（Netflix提供）

攤開IU遇上的對手名單，各個都是超強競爭者，《我的大叔》那年遇上《天空之城》廉晶雅，《德魯納酒店》則敗給《夫婦的世界》金喜愛，這次《正年》金泰梨挑戰冷門國劇題材，精湛演出也是有目共睹。

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