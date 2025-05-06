百想「超狂新人」是《浪漫速成班》的她！電視電影百發百中

盧允瑞以《聽說》拿下百想電影最佳女新人獎。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞昨（5）晚風光落幕，以電影《聽說》拿下最佳女新人的盧允瑞，讓不少韓劇迷覺得面熟，原來兩年前，她才以韓劇《浪漫速成班》勇奪電視最佳女新人，相隔兩屆就包辦電視、電影最佳新人獎，拿獎堪稱百發百中。

盧允瑞兩年前才以《浪漫速成班》抱走第59屆百想電視最佳女新人獎。（翻攝自YouTube）

盧允瑞在《浪漫速成班》演出全道嬿的外甥女「南海伊」，周旋在男同學李敏載、李彩玟之間，演技自然討喜，形象甜美，拿下第59屆百想藝術大獎電視部門最佳女新人獎。

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《聽說》翻拍台灣同名電影，盧允瑞飾演的「徐夏天」在物質、精神上都支持妹妹追求奧運金牌夢想，並為戲學手語，在昨天的典禮上，她也用手語介紹自己，博得現場掌聲。

盧允瑞在得獎感言上提到，當時在電影院外遇上觀眾，對方抓住自己的手表示「謝謝拍出這樣的電影來」，讓她印象深刻，決定要更加努力對待演藝工作。

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