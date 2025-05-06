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新台幣狂升央行總裁楊金龍滅火被酸 林智群曝背後原因

中央銀行總裁楊金龍昨提7點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）中央銀行總裁楊金龍昨提7點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕新台幣兌美元匯率繼上週五升值9.53角後，昨（5）日續大升9.19角，2個交易日狂升近2元、逾6％。中央銀行總裁楊金龍昨提出7點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜；總統賴清德也發表談話指出，近日台幣強升主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣產業深具信心，呼籲大家也要對台灣有信心。

對於市場諸多傳言，楊金龍澄清，央行並未參與台美經貿工作小組，美方也未要求台幣升值，更無「海湖莊園協議」要求購買美國百年債。他重申，近年台美貿易順差擴大，主因美國對台灣資通訊產品需求大增，而非匯率因素，台灣也未被列為匯率操縱國。

相關新聞：新台幣2交易日狂升近2元 被轟宛如金融危機

今（6）日一早，律師林智群在臉書發文引述昨有記者問楊金龍，過去幾10年匯率都很穩定，央行也會確保匯率穩定，為什麼最近2個交易日，匯率波動這麼大？林智群說，央行總裁回答得支支吾吾，一堆網友靠北這種程度可以當央行總裁喔？

透過臉書發文，林智群指這原因很簡單：「央行不能承認自己有干預匯率，這種事情可以做不能說。最近不能出手太大是因為美國在看，難道要央行總裁這樣跟你講嗎？」

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