《請回答1988》「澤善CP」10年後同框！粉絲嗨：最強售後

朴寶劍（左）和惠利繼合作《請回答1988》後，時隔10年於百想典禮重聚。（翻攝自IG，合成圖）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星惠利、朴寶劍在2015年韓劇《請回答1988》共組「澤善CP」成為經典，兩人昨（5）在第61屆百想藝術大賞重聚，拍攝人生四格照；惠利在典禮結束後於社群分享美照，引來許多粉絲點讚，紛紛陷入回憶殺，直呼是「最強售後」！

朴寶劍、惠利於百想典禮重聚，拍攝人生四格照。（翻攝自IG）

《請回答1988》有如韓劇「天花板級」的作品，惠利、朴寶劍分飾的德善、崔澤以純愛故事打動觀眾，即使後來惠利現實中和柳俊烈交往，朴寶劍也在其他作品和宋慧喬、IU等人合作，「澤善CP」仍保持友好私交。

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惠利今年以《FIGHTING！女孩們》角逐電影女新人，朴寶劍則除了是主持人，還以《苦盡柑來遇見你》挑戰電視最佳男主角，雖然兩人雙雙與獎項擦身，不過粉絲見到偶像同框已心滿意足，喊話「再合作」，也有人直說：「此生能見到這畫面，實在太幸福。」

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