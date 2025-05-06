新台幣2交易日狂升近2元 被轟宛如金融危機

中央銀行總裁楊金龍昨提出7點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜。（記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新台幣兌美元匯率繼上週五升值9．53角後，昨（5）日續大升9.19角，2個交易日狂升近2元、逾6％。中央銀行總裁楊金龍昨提出7點聲明，指近期台幣波動過度，主因市場對升值預期過高，希望市場冷靜；總統賴清德也發表談話指出，近日台幣強升主要是外匯市場預期心理、外資匯入買超台股所致，代表外資仍對台灣產業深具信心，呼籲大家也要對台灣有信心。

財經網美胡采蘋隨即在臉書發文怒轟新台幣升值速度宛如金融危機等級，中央銀行卻放手讓新台幣急升，導致金融機構措手不及、財富蒸發，「到底是誰放手讓央行不作為？應該下台負責！」

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胡采蘋分析，新台幣匯率長期在28至32元之間擺盪，近期出現一度貶破33元的情況本已罕見，未料在短短數日內又急升至29元以下，漲幅之快超乎常理，「怎麼能在幾天內漲完人家日本今年以來的幅度？這根本是神經病等級升法。」

她警告這種極端波動已經造成市場重大衝擊，許多金融機構爆倉、企業避險來不及直接「撞牆」，大量財富瞬間蒸發，而今日更傳出多家網路銀行宕機，欲進場購買美元避險的投資人根本無法下單，整個金融體系根本沒為匯率急升做好準備。

最後胡采蘋強調，雖然新台幣升值本身不是問題，過去也曾觸及27、28元，但這次升值的方式極不尋常，堪比亞洲金融風暴時期的金融危機，「台灣不是三流國家，這樣失控的情況不應該發生。」

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