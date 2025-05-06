關關超想哭！才花50萬正顎又出狀況 今天2度動刀原因曝光

關韶文將進行二度正顎。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕YouTuber「關關」關韶文前年花了台幣50萬進行正顎手術，因為發現齒列又移動，今天決定進行二度手術，直言：「本來不想跟大家講的，但我決定還是要勇敢面對。」透露就連醫生都說這是很特別的情況，「很想哭，但只能面對。」

關關昨晚在社群表示：「如果有在注意我這半年的照片，可能會發現，下排牙齒又變得相對突出了。」他自從發現狀況，就找牙醫和整形外科診所檢查，「做了各式各樣的X光檢測，最後確定上排牙齒真的被移動了。」

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關關的心情滿是無奈，「明明釘了四排骨釘，也都有乖乖佩戴維持器，甚至術後一年才拆牙套，但人生就是這樣充滿未知數。」透露醫生和他討論了幾種可能，「有可能咬肌太過有力，畢竟訓練了30年大吃大喝的性格，打肉毒也沒用的狂啃。」

最終關關決定二次進行正顎手術，「我知道可能會被笑，我知道可能很痛苦，我知道那些我不想面對的要再來一次。但是，頭都洗一半了，誰知道身體和器官最後會有這樣的反應，如果可以，我當然想要弄到牙齒應該要有的樣子。」昨晚他也開直播與粉絲吐露心聲，許多網友都留言替他打氣

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