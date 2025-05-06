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邱軍撞死人！林曉培18年前酒駕奪命 賠償金額11年才還清

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍在選秀節目中過關斬將，熬到出道更唱紅《華麗計程車》插曲《運轉人生》，豈料他去年底竟酒駕撞死計程車司機，面臨刑責也將賠償工作違約金、家屬和解金。無獨有偶，林曉培18年前因酒駕撞死人引爆社會譁然，最終與家屬達成和解，「賠償金額」更耗時11年才還清。

林曉培當年以800萬元與被害人家屬和解。（資料照，記者陳奕全攝）林曉培當年以800萬元與被害人家屬和解。（資料照，記者陳奕全攝）

林曉培2023年出席公開活動時罕見鬆口談及往事，坦承從未逃避錯誤，「要負責任，才是最重要的事情。」她直言自責多年，急性創傷壓力一度罹患躁鬱症、自我放棄，甚至長時間拒絕飲食、情緒崩潰，然而心理醫師則告訴她：「自責太久也是一種浪費！」自此她學習放過自己，逐步走出陰霾。

當年酒駕奪命事件發生後，林曉培選擇受洗成為基督徒，將信仰作為情緒的出口，多年來持續接受心理治療，直到前年才慢慢放下過往。談到新聞報導時，林曉培低聲說道「我連看到酒駕的新聞都會跳過。」如今邱軍重蹈覆轍也讓外界再度省思，酒駕背後所付出的沉痛代價，遠比想像中更難承受。

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