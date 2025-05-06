傷心欲絕認了嫉妒陳嫺靜 加碼爆料「血肉果汁機看起來很兇」

傷心欲絕樂團將推出新單曲，也要展開巡演。（傷心欲絕提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕傷心欲絕樂團曾入圍過金曲獎最佳樂團，也曾以《遜到簡直是個藝術品》獲得金音獎最佳搖滾專輯獎，近期樂團推出新單曲《進城》，也將在端午假期舉辦第三屆「我帶了一手啤酒」演出，將邀集陳嫺靜、血肉果汁機等多組歌手、樂團共演。

5月29至31日，傷心欲絕將在北中南邀請椅子樂團、陳嫺靜、血肉果汁機、Gummy B、傻子與白痴、Hello Nico等音樂人一起開唱，每組音樂人將各自演出40分鐘。

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由傷心欲絕吉他手官靖剛發起的「我帶了一手啤酒」巡演，最初的靈感來自他過去常去師大公園的習慣，不特別邀約誰，到了現場可以在沒有壓力的情況表演、聽歌，多年之後想起這種「與未知相遇的期待」，促成這主題演唱會，邀請那些私下欣賞而平常不太碰面，或還不太熟悉的音樂人，一起同台交流。

傷心欲絕樂團要在端午假期開唱。（傷心欲絕提供）

傷心欲絕最近也在社群分享對這次參與演出音樂人的第一印象與私下想法，像是「很喜歡陳嫺靜的聲音，那麼輕盈，那麼有旋律性的聲線，很嫉妒」、「覺得血肉果汁機看起來很兇」、「在音樂祭聽Hello Nico頭皮都發麻了，歌結束時還不知為何，歡呼了起來」。這些描述也讓傷心欲絕的粉絲得以了解團員對其他音樂人作品的欣賞與微妙觀察。

而傷心欲絕的新歌《進城》是由知名金獎製作人陳君豪操刀製作，主唱許正泰表示：「這幾年有意識地想要讓人喜歡，但內心最真實的心態，是對世界保持一種不懷好意的態度，想要搗蛋、鬧一下這個世界。」歌曲MV則由劉韋辰與劉主平擔綱演出。

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