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娛樂 最新消息

（連線專訪）做傻事很重要？《囍宴》演員齊點頭「該敢衝、敢錯、敢笑自己」

凱莉瑪莉陳、莉莉葛萊史東、韓基燦專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕改編自「台灣之光」李安1993年經典作品的新片《囍宴》，帶來耳目一新的文化重塑與世代對話。集合凱莉瑪莉陳、莉莉葛萊史東、韓基燦等新生代演員一同演出，除了探討家庭關係，也談及人生道理，三人接受專訪時透露對於片中「有時候做傻事很重要」的觀念相當有感觸。

曾以《花月殺手》入圍奧斯卡影后的莉莉表示：「最好的演員往往是那些不怕出糗的人。你要敢嘗試、敢失敗，有時看起來很蠢，但其實是打開創造力的入口。」一旁的韓基燦也相當認同，更當場表示：「我最傻的一件事，就是一個人飛到溫哥華拍這部片！」

凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文四位新生代演員合作《囍宴》建立好交情。（美聯社）凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文四位新生代演員合作《囍宴》建立好交情。（美聯社）

韓基燦連忙解釋，「傻」不代表笨，有時候只是沒想過後果就往前衝，「當時我沒有經紀人、沒有熟悉的後援，完全是自己來，但正是因為這樣，我才真的探索了自己，也得到這個不可思議的機會。」他說自己的父母非常傳統，從小就希望他專心讀書，「當我說想當演員時，他們很明確說不會再支持我，但我不想靠家人資助，我想靠自己變成他們會驕傲的兒子！」

凱莉對此則笑說：「我們都很傻啊！」但她表示傻代表願意冒險、願意展現脆弱，「我覺得能在一個沒有批評、不怕出錯的空間裡一起創作，是我們這群演員最大的幸運。」

楊伯文（左起）、韓基燦、尹汝貞、導演安德魯安、凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東日前在《囍宴》首映合影。（翻攝自官方IG）楊伯文（左起）、韓基燦、尹汝貞、導演安德魯安、凱莉瑪麗陳、莉莉葛萊史東日前在《囍宴》首映合影。（翻攝自官方IG）

從東方到西方，從傳統到當代，從壓抑到理解，《囍宴》透過一場婚禮，說的是跨越世代、文化、性別的愛與接納。它或許講的是某個家庭的故事，卻在每個觀眾心中，都找到了一個熟悉的影子。電影將於本週五（5月9日）在台上映。

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