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娛樂 最新消息

（連線專訪）星戰女星親曝出櫃後與父母產生隔閡！飆戲金馬影后自我投射

凱莉瑪莉陳、莉莉葛萊史東、韓基燦專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕改編自「台灣之光」李安1993年經典作品的新片《囍宴》，帶來耳目一新的文化重塑與世代對話。曾演出《STAR WARS：最後的絕地武士》的凱莉瑪莉陳透露，將自身出櫃後與保守家庭產生的隔閡投射到角色中，和片中媽媽陳沖對起戲來催淚動人。

凱莉瑪莉陳（右）在《囍宴》和莉莉葛萊史東配對。（翻攝自YouTube）凱莉瑪莉陳（右）在《囍宴》和莉莉葛萊史東配對。（翻攝自YouTube）

電影除了延續原作對家庭、愛與身分的深刻描寫，更將原先華人背景改為韓裔家庭，再度檢視愛與接納之間的拉鋸，並集合奧斯卡得主尹汝貞、金馬影后陳沖，還有新生代演員凱莉瑪莉陳、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文一同演出，在不同世代與文化經驗交織下，演出一場跨越語言、血緣與性別的情感交流。

凱莉飾演的安琪拉和陳沖飾演的母親，在片中有不少動人的母女戲，她坦言，這條線與她自己的生命經驗高度重疊：「我成長於一個保守家庭，出櫃之後，與父母一度產生距離。那是一段複雜的過程，但也讓我更理解安琪拉的掙扎。」

凱莉瑪莉陳（右）在《囍宴》和韓基燦互相幫忙，決定假結婚。（翻攝自YouTube）凱莉瑪莉陳（右）在《囍宴》和韓基燦互相幫忙，決定假結婚。（翻攝自YouTube）

至於對戲傳奇般的華人影后陳沖，凱莉直呼對戲過程非常特別，除了大讚對方是非常棒的前輩，她也形容陳沖充滿活力，「她富有生命力、有時又充滿童真感。和她同場，不只是演戲，更像是一起經歷某種情感的冒險。她給了我極大的信任與安全感，讓我能毫無保留地投入角色。」

《囍宴》集合新生代演員楊伯文（左起）莉莉葛萊史東、凱莉瑪莉陳、韓基燦一同演出。（翻攝自官方IG）《囍宴》集合新生代演員楊伯文（左起）莉莉葛萊史東、凱莉瑪莉陳、韓基燦一同演出。（翻攝自官方IG）

凱莉也提到，導演安德魯安在新版中有不少致敬李安原作的小細節，「像是在法院登記結婚那場戲，有一幕我問能不能換站位，這正是向原作裡的相同場景致意。我覺得這些安排很聰明，也讓整部片和原版有了一種對話。」《囍宴》將於本週五（5月9日）在台上映。

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