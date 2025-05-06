（連線專訪）奧斯卡得主戲裡戲外都是奶奶！尹汝貞《囍宴》合作韓基燦先考試

凱莉瑪莉陳、莉莉葛萊史東、韓基燦專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕由韓裔導演安德魯安執導新片《囍宴》改編自「台灣之光」李安1993年經典作品《喜宴》，帶來耳目一新的文化重塑與世代對話。韓星韓基燦受訪時透露，片中飾演他祖母的尹汝貞，開拍前先對他進行「考試」，讓兩人對戲時彷彿真祖孫。

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尹汝貞（右）在《囍宴》飾演韓基燦的祖母，溫柔又嚴厲。（翻攝自YouTube）

電影除了延續原作對家庭、愛與身分的深刻描寫，更將原先華人背景改為韓裔家庭，再度檢視愛與接納之間的拉鋸，並集合奧斯卡得主尹汝貞、金馬影后陳沖，還有新生代演員凱莉瑪莉陳、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文一同演出，在不同世代與文化經驗交織下，演出一場跨越語言、血緣與性別的情感交流。

尹汝貞（左）和韓基燦合作《囍宴》，戲外他也把她當成自己的奶奶。（翻攝自IG）

韓基燦直說和奧斯卡得主對戲絕對是演藝生涯重要經歷，「我在開拍前先去拜訪了尹汝貞，結果一開門她直接表示『我們來讀劇本吧』，完全不寒暄，我當時超怕，還假裝鎮定。」他說兩人一同排練了兩遍劇本，最後一場戲他甚至激動落淚，尹汝貞則在事後告訴他：「我只是想確認你準備好了。」這段過程讓他記憶深刻，「那不是排練，是一場讓我成長的考驗。」

韓基燦在《囍宴》飾演在美國念書的韓國人，其實有著雄厚的家世背景。（翻攝自YouTube）

正式進入拍攝後，他坦言很快就感受到對方如家人般的影響力：「她不只是演我的奶奶，而是真的讓我覺得，我就是在和自己的奶奶一起生活。那種感覺很真實，有時甚至會怕她，但同時也覺得非常被照顧。」

電影中的韓式婚禮戲碼別具巧思，莉莉分享一段拍攝趣事：「那天的婚禮場景找來了一位真正的證婚人，她竟然是尹汝貞的高中老同學」，她說兩人在現場驚喜重逢，相認、擁抱，「就像電影裡的溫情片段直接在現實上演！」《囍宴》將於本週五（5月9日）在台上映。

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