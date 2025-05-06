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安達祐實遇《老公》人間蒸發！戲迷入戲喊「報警」

磯山沙也加（左起）、安達祐實、相武紗季在《老公怎麼還不去死》飾演大學閨密，3人皆經歷婚姻不幸。（Hami Video提供）磯山沙也加（左起）、安達祐實、相武紗季在《老公怎麼還不去死》飾演大學閨密，3人皆經歷婚姻不幸。（Hami Video提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本復仇爽劇《老公怎麼還不去死》聚焦現代女性對婚姻的不信任感，由安達祐實、相武紗季、磯山沙也加詮釋的大學閨密，分別踏入3種婚姻地獄，讓觀眾直呼「每一次都想報警！」

安達祐實飾演的「麻矢」嫁給事業有成的科技業菁英，不料某天男方突然人間蒸發，下落不明；磯山沙也加遇上家暴男，不只遭受言語暴力，還被脫下的襪子狂打頭，讓她生活在地獄中，相武紗季則遇上情勒男，同樣痛不欲生。

竹財輝之助在戲中扮演安達祐實的老公，某天突然人間蒸發。（Hami Video提供）竹財輝之助在戲中扮演安達祐實的老公，某天突然人間蒸發。（Hami Video提供）

經歷兩段婚姻的安達祐實表示有過結婚與育兒經驗，更能體會劇中主角的困難處境，坦言沒有真的向老公喊過「去死」，但日常的悶氣相信大家有共鳴。

安達祐實提及竹財輝之助飾演的老公，形容他有小狗眼，很可愛，打趣說，「偶爾會讓人忍不住心動，甚至想原諒他。」《老公怎麼還不去死》在Hami Video獨家上架。

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