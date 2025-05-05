窮小子變新創公司CEO 慘遭背叛展開絕地大反攻

Ice主演的《瘋狂獨角獸》靈感來自泰國第一家「獨角獸新創」的真實故事。（Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》日前公開正式預告，影集靈感來自泰國第一家「獨角獸新創」的真實故事，由導演諾塔彭·布恩普拉可打造融合了具有高風險的商業競爭，與刻骨銘心角色成長故事的影集。

《瘋狂獨角獸》由納塔拉·諾帕盧塔亞朋（Ice）主演。（Netflix提供）

納塔拉·諾帕盧塔亞朋（暱稱Ice）飾演懷抱夢想的主角Santi，他是一位充滿幹勁的年輕創業家，希望能帶領家人脫離貧困，原先他生活在山上，但突然加入生活節奏快速的快遞產業，在充滿背叛與激烈的競爭中，Santi展現了強大的抱負、野心、韌性與救贖的力量，描繪出一場關於成功的壯闊旅程。Santi對於母親所教導他的中文非常精通，敏銳地看準了快遞市場的契機，創辦了Thunder Express。

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Ice在《瘋狂獨角獸》中精準看中快遞市場，騎著機車架式十足。（Netflix提供）

Ice在《瘋狂獨角獸》中打造Thunder Express。（Netflix提供）

然而當冷酷無情的企業家Kanin（由傳奇演員兼音樂人塔內·瓦拉庫努婁飾演）背叛了他，Santi決定聯手善於金融操作的Xiao-yu（葉芷妤飾），以及性格孤僻的編程天才Rui-jie（帕朗羅克西爾普飾），以Thunder Express對企業家Kanin打造的Easy Express展開反擊。在預告中可以看到企業家Kanin氣急敗壞的說道「給我除掉Thunder Express」，即顯現出Thunder Express真真實實威脅到Easy Express的地位。《瘋狂獨角獸》在5月29日於Netflix上架。

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