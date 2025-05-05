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天王劉德華罕見飆罵女兒 崩潰：有沒有搞錯

香港天王級巨星劉德華。（本報資料照，記者王文麟攝）香港天王級巨星劉德華。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港「四大天王」之一的劉德華向來給人好脾氣、溫和、待人有禮的感覺，怎知他在一件事上頭和所有家長都一樣會生氣。2008年劉德華宣布與朱麗蒨結婚，之後兩人育有1女劉向蕙，劉德華十分護女，一直都沒讓女兒長相曝光，直到前年父親離世，劉向蕙才被媒體拍到。

前年劉德華（右）父親過世，他親自護送女兒劉向蕙（左）上車離開。（翻攝自微博）前年劉德華（右）父親過世，他親自護送女兒劉向蕙（左）上車離開。（翻攝自微博）

這麼寶貝的女兒，劉德華怎麼會發火罵人呢？劉德華有一次接受採訪時說，女兒9歲的時候，他從外面工作回家，看到女兒正在寫功課，劉德華忍不住在採訪過程中直搖頭，他說，當時女兒才剛上國小2年級，他看到女兒正在寫作業，忍不住過去輔導，看到題目之後卻發現女兒連最簡單的一題都不會，這讓劉德華一把怒火竄起，提高聲音對女兒說：「有沒有搞錯啊？都這樣了妳還不懂？」

劉德華接受採訪時無奈說出對女兒發怒的時刻。（翻攝自YouTube）劉德華接受採訪時無奈說出對女兒發怒的時刻。（翻攝自YouTube）

去年劉德華在台北小巨蛋開演唱會時，傳出朱麗蒨帶著已經12歲的女兒劉向蕙出席觀賞劉德華演出。平日劉德華對朱麗蒨、劉向蕙母女倆疼愛有加，也相當保護兩人，沒想到在「輔導作業」這關，就算天王也會耐不住脾氣。

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