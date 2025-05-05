周曉涵左肩痛懷疑中年危機 醫診「肩膀沾黏」苦喊怕打針

周曉涵左肩不適被診斷是肩膀沾黏。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星周曉涵今（5日）發文透露，最近左肩開始出現不適，原本以為是五十肩發作，沒想到就醫後竟被診斷是「肩膀沾黏」，苦笑說：「唉，手機真的不能滑太久，側睡也不能老是同一邊。」

周曉涵前陣子發現左肩活動起來卡卡的，動作一大就不太舒服，讓她忍不住懷疑自己是不是中年提早報，還笑說：「媽呀，不會吧？我才四十歲，怎麼可能五十肩！」一開始覺得只是小問題，但隨著不適越來越明顯，她才決定去看醫生檢查。

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周曉涵肩膀沾黏採自然療法。（翻攝自IG）

經過超音波檢查後，醫師診斷是肩膀沾黏，幸好不是什麼嚴重疾病。醫生建議她透過復健和運動改善，如果想要止痛快一點，也可以考慮打針。不過她坦言自己怕打針，因此選擇自然療法，目前已經開始進行一對一皮拉提斯課程，並搭配紅外線照射、電療與徒手推拿，希望能早日讓肩膀恢復靈活度。她也提醒大家，長時間低頭滑手機或長期習慣側睡某一邊，其實都可能對肩膀造成傷害，呼籲粉絲要多運動，「保養不能等，共勉之！」

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