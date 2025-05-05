潘信維邀台語金曲歌王乾杯 引起歌迷熱議

〔記者胡如虹／台北報導〕你知道台語的「乾杯」到底應該怎麼寫嗎？台語金曲歌王荒山亮和潘信維最近合唱了一首台語歌《乾杯》，除了男男對唱的曲風引起歌迷的討論之外，對於「乾杯」的台語應該怎麼寫，也引起網友的熱議。

潘信維（左）找台語金曲歌王荒山亮合唱《乾杯（啉予焦）》。（記者胡如虹攝）

荒山亮和潘信維都是流行音樂界知名的製作人和詞曲作者，荒山亮更是台語金曲歌王。潘信維去年才從幕後走到幕前出了《查埔人一首歌》台語專輯，渾厚充滿男人味的嗓音辨識度極高，和荒山亮合唱的《乾杯（啉予焦）》更是唱出男人的心聲，不過因為歌名《乾杯（啉予焦）》特別加註台語（啉予焦），反而讓歌迷好奇為何不是「飲乎乾」？

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潘信維表示現在寫台語歌因為教育部有台語常用詞辭典，必須按照台語常用詞辭典的用字，所以有很多歌詞的用法會跟以前不一樣。荒山亮也承認常有歌迷反應不習慣現在台語歌詞用字，問他們為什麼不採用過去的習慣用字？但他們也有難處，因為如果沿用過去的用字，會被學者專家糾正寫錯字，只好請歌迷趁著聽歌學台語正字。

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