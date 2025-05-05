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娛樂 日韓

AV女優偷吃已婚棒球球星東克樹 沉默4個月後首發文

日職橫濱DeNA隊王牌左投東克樹（左）和AV女優末廣純出軌偷情被抓包。（本報合成圖，翻攝自X）日職橫濱DeNA隊王牌左投東克樹（左）和AV女優末廣純出軌偷情被抓包。（本報合成圖，翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日職橫濱DeNA隊王牌左投東克樹被抓到婚內出軌偷吃，對方還是25歲正妹AV女優，名為「末廣純」的AV女優不僅是棒球迷，也曾經拍過以棒球場為主題的AV，更誇張的時，拍攝AV時，現場還正在進行球賽。末廣純在消息曝光之後，沉默了4個月，今（5）日終於首度發文。

末廣純今天更新了自己的社群帳號，發出性感照片。（翻攝自X）末廣純今天更新了自己的社群帳號，發出性感照片。（翻攝自X）

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與球星東克樹偷吃的消息爆發後，末廣純沉默4個月沒有更新社群網站。（翻攝自X）與球星東克樹偷吃的消息爆發後，末廣純沉默4個月沒有更新社群網站。（翻攝自X）

末廣純今天上傳了全新的性感自拍照，還透露自己很好，而她上一次更新社群已經是1月的事了。相較於末廣純，東克樹可是一點都不好，他不但在社群媒體貼文向外界及妻子道歉之外，還透露：「自己已經向妻子道歉並遭到她的訓斥，在經過討論後妻子選擇再次支持自己，這讓我感到無地自容，我會深刻反省，將會盡全力再次重建自己的信任，並全心投入棒球以及家庭。」不過東克樹的妻子雖然答應原諒他，也在出軌消息曝光後，冷靜地告訴東克樹：「要偷吃就不要被發現」。

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末廣純本身就是棒球迷，也曾以棒球場為主題拍攝AV。（翻攝自X）末廣純本身就是棒球迷，也曾以棒球場為主題拍攝AV。（翻攝自X）

末廣純與球星偷吃的消息曝光前兩天，她就得知消息，但也沒辦法要求對方徹文，只能低調度日，現在又開始po性感照，應該是覺得風頭已經過了，可以出來賺錢了。

末廣純在新聞爆發前就得知消息，只能選擇低調度日。（翻攝自X）末廣純在新聞爆發前就得知消息，只能選擇低調度日。（翻攝自X）

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