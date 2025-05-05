百想》秋英宇奪男新人提「病重爸媽」！「韓石圭女兒」獲獎

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（5）晚登場，新生代男星秋英宇以《玉氏夫人傳》奪下電視最佳男新人，他在戲中一人飾兩角，上台後因為一度太緊張發抖，導播掃到他戲中的「妻子」林知衍微笑替他加油，電視最佳女新人頒給《如此親密的背叛者》蔡元彬。

《玉氏夫人傳》秋英宇（右）、《如此親密的背叛者》蔡元彬分封最佳男女新人獎。（翻攝自prizm）

秋英宇在《玉氏夫人傳》既是朝鮮時代的全能藝人「天昇輝」，又是名門大戶的長子「成允謙」，他領獎時，滿腦子只有「感謝」，特別點名漂亮的「知衍姐姐」。

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他提及，目前爸媽病重受苦中，謝謝在他身邊照顧的兄弟，很開心能讓他們看見得獎的這一幕，另外他還提到演技老師說，「希望不要做一個會生鏽的演員，因此從我早上起來到片場，都會不斷努力的演戲。」

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蔡元彬在《如此親密的背叛者》飾演韓石圭的女兒，一方面得隱藏殺人案真相，父女之間互相猜疑，非常吸睛；她謙稱，光是入圍百想就是莫大榮幸，感謝帥氣的導演、像爸爸一樣的韓石圭，受到很多照顧。

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