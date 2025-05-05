出生入死武打演員痛批成龍 怒問：錢要帶進棺材嗎？

由成龍（前左二）、洪金寶（前右二）等人拍攝的系列香港動作片曾風靡一時。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由成龍、洪金寶等人拍攝的系列香港動作片曾風靡一時，成為票房常勝軍，之後也各自培養出一批武打演員，分別為「成家班」、「洪家班」。最近「洪家班」成員鍾發在YouTube頻道《威哥會館》接受採訪時，痛批成龍沒有好好照顧與他一同出生入死的「成家班」兄弟，還隔空怒問成龍賺來的錢難不成要帶進棺材嗎？

洪家班武打演員鍾發上YouTube替「成家班」兄弟鳴不平。（翻攝自微博）

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對洪金寶心存感恩的鍾發表示，洪金寶對於「洪家班」成員非常照顧，且「洪家班」成員個個都很爭氣，能夠獨當一面；「成家班」雖然有成龍領導，但是成龍卻沒有好好照顧這些兄弟，造成有些人下場很慘。

武打演員鍾發上YouTube接受採訪怒問成龍：你賺的錢難道要帶進棺材裡嗎？（翻攝自YouTube）

鍾發說：「火星是最慘、最辛苦的那個，所有替身都是火星在做，張華、火星、李健生個個都很辛苦。成龍，你拿千分一（千分之一的財產），不用講太多，都夠養他們一輩子了，你何必呢？你的錢是要帶進棺材嗎？你不要忘記這些兄弟陪你一起拚事業，沒有這些人你能到現在這地位嗎？我講真的，李健生躺醫院躺到怕呀！」

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成龍電影《警察故事》成為經典，背後有無數武打演員血淚。（翻攝自X）

1985年成龍知名作品《警察故事》其中有一幕安排兩個人從雙層巴士上，以頭向下的方式墜地，拍完之後演員躺在地上表情十分痛苦。對此鍾發也很有意見，他說那場戲摔落下來的兩位演員昏迷了好幾天，成龍都沒有理它們，兩人孤孤單單的躺在醫院，讓鍾發覺得成龍真的虧待兄弟們，才讓他如此生氣。

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