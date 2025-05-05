晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

出生入死武打演員痛批成龍 怒問：錢要帶進棺材嗎？

由成龍（前左二）、洪金寶（前右二）等人拍攝的系列香港動作片曾風靡一時。（香港星島日報）由成龍（前左二）、洪金寶（前右二）等人拍攝的系列香港動作片曾風靡一時。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由成龍、洪金寶等人拍攝的系列香港動作片曾風靡一時，成為票房常勝軍，之後也各自培養出一批武打演員，分別為「成家班」、「洪家班」。最近「洪家班」成員鍾發在YouTube頻道《威哥會館》接受採訪時，痛批成龍沒有好好照顧與他一同出生入死的「成家班」兄弟，還隔空怒問成龍賺來的錢難不成要帶進棺材嗎？

洪家班武打演員鍾發上YouTube替「成家班」兄弟鳴不平。（翻攝自微博）洪家班武打演員鍾發上YouTube替「成家班」兄弟鳴不平。（翻攝自微博）

相關新聞：孫生停工2個月零收入 酷炫：有引薦AV男優工作

對洪金寶心存感恩的鍾發表示，洪金寶對於「洪家班」成員非常照顧，且「洪家班」成員個個都很爭氣，能夠獨當一面；「成家班」雖然有成龍領導，但是成龍卻沒有好好照顧這些兄弟，造成有些人下場很慘。

武打演員鍾發上YouTube接受採訪怒問成龍：你賺的錢難道要帶進棺材裡嗎？（翻攝自YouTube）武打演員鍾發上YouTube接受採訪怒問成龍：你賺的錢難道要帶進棺材裡嗎？（翻攝自YouTube）

鍾發說：「火星是最慘、最辛苦的那個，所有替身都是火星在做，張華、火星、李健生個個都很辛苦。成龍，你拿千分一（千分之一的財產），不用講太多，都夠養他們一輩子了，你何必呢？你的錢是要帶進棺材嗎？你不要忘記這些兄弟陪你一起拚事業，沒有這些人你能到現在這地位嗎？我講真的，李健生躺醫院躺到怕呀！」

相關新聞：（影）木村拓哉親學米其林小籠包 老闆認定「歐伊細」
成龍電影《警察故事》成為經典，背後有無數武打演員血淚。（翻攝自X）成龍電影《警察故事》成為經典，背後有無數武打演員血淚。（翻攝自X）

1985年成龍知名作品《警察故事》其中有一幕安排兩個人從雙層巴士上，以頭向下的方式墜地，拍完之後演員躺在地上表情十分痛苦。對此鍾發也很有意見，他說那場戲摔落下來的兩位演員昏迷了好幾天，成龍都沒有理它們，兩人孤孤單單的躺在醫院，讓鍾發覺得成龍真的虧待兄弟們，才讓他如此生氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中