百想》IU、朴寶劍都輸了！《善宰》CP奪人氣獎 邊佑錫同框金惠奫

《背著善宰跑》邊佑錫（左）、金惠奫再次同台，劇的熱潮從去年延燒到現在。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今天（5日）登場，人氣獎得主剛好是《背著善宰跑》的邊佑錫、金惠奫，兩人都因為演出這部劇知名度水漲船高，邊佑錫感謝粉絲的支持，才能讓他站在這裡，最後還無厘頭的透露公司老闆剛好生日，大喊「生日快樂」。

相關新聞：百想》《苦盡柑來遇見你》開胡！林恦賰奪「劇本獎」卻神隱

請繼續往下閱讀...

百想人氣票選為期10天，從4月23日至5月2日截止，男子人氣獎由邊佑錫以壓倒性的240萬張票獲勝，狠甩玄彬、朴寶劍等人，金惠奫則是擊敗宋慧喬、IU等人，以787萬票脫穎而出。

邊佑錫希望成為帶給大家安慰的演員。（翻攝自IG）

金惠奫難掩緊張，感謝粉絲的愛為她帶來這麼有份量的獎。（翻攝自IG）

邊佑錫十分激動，在台上忍不住深呼吸，感謝粉絲們總是在忙碌時抽出時間為他加油，「如果沒有大家，我就無法站在這裡，我拍戲時收到很多回饋，其中最令我印象深刻的就是聽到別人說，這部劇給了很大的安慰，我也會盡最大努力，成為給大家安慰的演員。」金惠奫表示很緊張，表示這份獎很有份量，感謝粉絲的愛以及陪伴，會繼續在演員路上努力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法