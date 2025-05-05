晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百想》IU、朴寶劍都輸了！《善宰》CP奪人氣獎 邊佑錫同框金惠奫

《背著善宰跑》邊佑錫（左）、金惠奫再次同台，劇的熱潮從去年延燒到現在。（翻攝自YouTube）《背著善宰跑》邊佑錫（左）、金惠奫再次同台，劇的熱潮從去年延燒到現在。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今天（5日）登場，人氣獎得主剛好是《背著善宰跑》的邊佑錫、金惠奫，兩人都因為演出這部劇知名度水漲船高，邊佑錫感謝粉絲的支持，才能讓他站在這裡，最後還無厘頭的透露公司老闆剛好生日，大喊「生日快樂」。

相關新聞：百想》《苦盡柑來遇見你》開胡！林恦賰奪「劇本獎」卻神隱

百想人氣票選為期10天，從4月23日至5月2日截止，男子人氣獎由邊佑錫以壓倒性的240萬張票獲勝，狠甩玄彬、朴寶劍等人，金惠奫則是擊敗宋慧喬、IU等人，以787萬票脫穎而出。

邊佑錫希望成為帶給大家安慰的演員。（翻攝自IG）邊佑錫希望成為帶給大家安慰的演員。（翻攝自IG）

金惠奫難掩緊張，感謝粉絲的愛為她帶來這麼有份量的獎。（翻攝自IG）金惠奫難掩緊張，感謝粉絲的愛為她帶來這麼有份量的獎。（翻攝自IG）

邊佑錫十分激動，在台上忍不住深呼吸，感謝粉絲們總是在忙碌時抽出時間為他加油，「如果沒有大家，我就無法站在這裡，我拍戲時收到很多回饋，其中最令我印象深刻的就是聽到別人說，這部劇給了很大的安慰，我也會盡最大努力，成為給大家安慰的演員。」金惠奫表示很緊張，表示這份獎很有份量，感謝粉絲的愛以及陪伴，會繼續在演員路上努力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中