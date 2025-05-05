百想》《苦盡柑來遇見你》開胡！林恦賰奪「劇本獎」卻神隱

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕入圍8項提名的《苦盡柑來遇見你》是今年百想大熱門，稍早演出「小愛純」的金泰妍錯失「最佳女新人獎」，不過以「最佳劇本」順利拿下第一獎，然而編劇林恦賰並未現身，由金元錫導演代為領獎。

金元錫導演代為領最佳劇本獎。（翻攝自prizm）

林恦賰在圈內堪稱「神秘人士」的存在，包括執筆的《白熙回來了》、《三流之路》、《山茶花開時》都出自他手，難得《苦盡柑來遇見你》能見到他的廬山真面目，卻未出席領獎。

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金元錫導演上台後，台下掃到IU、崔代勳等入圍者面孔，同樣相當開心，入圍最佳劇本的還有《家族計劃》、《玉氏夫人傳》、《背著善宰跑》、《好搭檔》等佳作。

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金元錫說，「作家（林恦賰）正忙於創作，因此不得已的情況下無法出席」，打趣表示，本來覺得他會獲獎，所以有先問了他何種感受，但他只回「很感謝」。

金元錫表示，「在策劃這部電視劇時，就說過『我只是希望大家看了我們的電視劇之後，會想給父母打電話，抱抱自己的孩子』，現在這個願望實現了，我很開心」，編劇表示不會因為這個大獎而激動，會在幕後默默寫作，盡自己最大的努力去報答。

《苦盡柑來遇見你》如願奪百想最佳劇本獎。（翻攝自IG）

IU、朴寶劍主演《苦盡柑來遇見你》被封「2025韓國神劇」，該劇入圍第61屆百想藝術大賞最佳戲劇、導演、男女主角、男女配角、女子新人獎和劇本共8項，劇情講述1950年代愛純和寬植的故事，逼哭不少觀眾。

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