百想》「女神」宋慧喬前男友爭影帝 誰會勝出？

宋慧喬今出席百想藝術大賞，頂著一頭俐落短髮的她，看起來優雅又霸氣。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國一年一度娛樂圈盛事「2025百想藝術大賞」今（5）日於首爾登場，現場星光熠熠，不論是男、女演員各個打扮得帥氣又美麗，「女神」宋慧喬以俐落短髮造型亮相，妝容上畫了較粗的眼線，展現與過去不同的美貌與霸氣。巧合的是李秉憲此次將在影帝部分與玄彬角逐獎項，他們都是宋慧喬的前男友，究竟誰會勝出，令人十分好奇。

李秉憲（左）和宋慧喬還是戀人的時候，曾經一同來台灣打戲，現場四目交接。（本報資料照）

以電影《終極對弈》入圍影帝的李炳憲，曾於2003年與宋慧喬合作《ALL IN真愛宣言》兩人也此墜入愛河，這也是宋慧喬第一個公開認愛的男友，外界一致看好並稱為「韓國第一情侶」。他們也曾經一同來台灣宣傳新戲，李秉憲公開讚美宋慧喬可愛，甚至送過婚戒，並透露想把宋慧喬當作生命裡最後的女人。

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玄彬（左）與宋慧喬（右）因韓劇《他們的世界》結緣交往。（本報資料照）

以電影《哈爾濱》角逐影帝的玄彬則是在2008年合作《他們的世界》進而相戀，兩人曾被拍到在咖啡廳約會，且大方坦承戀情，但最終由於工作繁忙，感情也逐漸變淡，2011年玄彬入伍後，雙方發表分手聲明。

李秉憲（左二）、玄彬（右一）、曹政奭（右二）等角逐影帝。（翻攝自X）

此次兩人又將對決，且身分都是「宋慧喬前男友」，暌違多年三人再次出現在同一場盛會，互動也讓大家十分期待。

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